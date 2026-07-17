1元投資帶動8元跟投！　港投CEO陳家齊：反映被投企業穩步成長

香港投資管理有限公司（「港投公司」）發布《2025年年報》，回顧去年在投資布局、產業協同及生態圈建設方面的工作進展。

累計投資超過200個項目

截至2026年6月底，港投公司圍繞國家戰略性新興產業布局，累計投資超過200個項目，涵蓋硬科技、生命科技和健康科技、新能源和綠色科技三大重點策略賽道，以及相關應用領域，打通了創新、產業、資本各環節資源。投資組合中已有10家被投企業在港上市，另有30多家被投企業已經或籌備於今年提交在港上市申請。

截至2025年年底，港投公司投資組合的淨內部回報率達14%；引資效應達1：8以上，即每1元的投資，已撬動超過8元的市場長期資本投資，包括海外的主權基金和養老基金等不同的國際市場機構。這多元化的資本網絡，有助被投企業按各自發展需要和融資階段，對接市場長期資本、產業夥伴、應用場景及發展空間。

陳家齊指，正逐步由資本投資邁向產業賦能、生態構建和戰略引領的新階段。（黃寶瑩攝）

陳家齊︰邁向產業賦能等新階段

港投公司行政總裁陳家齊表示：「港投公司的投資方針和實踐，正逐步由資本投資邁向產業賦能、生態構建和戰略引領的新階段。回顧2025年，港投公司錄得投資收入總額逾64億港元，較上一年度增長約175%，反映被投企業正穩步成長。隨著起始布局逐步成熟，策略賽道及相關應用領域之間的協同效應持續深化，港投公司的投資布局已由單一項目投資邁向系統性生態升級，形成『點』、『線』、『面』協同推進的發展格局。由一個個投資項目，連成一條條產業鏈，進一步促進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，實現『一加一遠大於二』的經濟和社會價值，形成資本賦能科技、科技帶動產業、產業反哺發展的良性循環，助力香港未來產業的發展。」

年報亦披露，港投公司正配合國家推進人民幣國際化的戰略部署，設立支持中國科技走向全球的離岸人民幣創投基金，並與北部都會區等核心戰略錨點深度對接，推動產業與空間規劃協同。這也意味著，港投公司作為『耐心資本投資旗艦』的角色，將從香港本地進一步外溢到大灣區、『一帶一路』沿線及全球長線資本網絡。