《香港01》經濟高峰論壇｜陳家齊：港投三大賽道緊扣國家科技自強

《香港01》經濟高峰論壇今日（26日）舉行，在「有為資本——金融賦能、香港創科新想象」主題演講環節中，香港投資管理有限公司（港投公司）行政總裁陳家齊表示，港投公司至今已投資超過170個項目，緊扣三大賽道及有關應用，包括硬科技、生命及健康科技、新能源綠色科技。三大賽道緊扣國家科技自主自強、為社會大眾生活更有幸福感，及以國家智慧及特區模式貢獻世界三大原則。她說，港投公司今年起會加大力度，加速對接本地金融機構。



香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊。（《香港01》記者攝）

陳家齊表示，港投公司成立的目的是用好資本及金融的手段，構建適合香港的長遠投資模式，一方面利用香港世代以來傳承的傳統優勢，同時結合新時代、新時局中的新優勢，構建香港發展的新想像。她指，港投公司要做到有為、賦能及新想像，耐心資本一定要做到有高度、有深度及有溫度。

陳家齊：全球政治、經濟及社會秩序急速重塑

她表示，環顧全球政治、經濟及社會秩序急速重塑，論發展必定是只爭朝夕、不進則退，至於將來規劃及發展要看得夠遠，先決條件是站得夠高，看清大局，並由大局出發定方向、原則及優次，再精準落寶。她指，香港作為金融中心的定位及角色無庸置疑，這個優勢得到國家支持，以及香港不同世代眾多金融機構密密耕耘。

港投公司成立至今已投資超過170個項目 緊扣三大賽道

她續說，港投公司至今已投資超過170個項目，緊扣三大賽道及有關應用，包括硬科技、生命及健康科技，以及新能源綠色科技，每一條賽道均緊扣國家科技自主自強、為社會大眾生活更有幸福感，及以國家智慧及特區模式貢獻世界三大原則。

她說，相信金融最底層的價值是要賦能經濟，幫助社會發展。港投公司投入的超過65%資金，是投資在初期及成長型的企業。她以生命及健康科技為例，港投公司的投資範團除了預防、檢測及診斷等方案外，亦包括中醫中藥、西醫西藥等各領域，希望所投資的領域能為生命及健康科技帶來更大增長。

加速對接金融機構 要求合作伙伴必須有年青人面向

她又指，年青人是香港的未來，港投公司的投資要求合作伙伴必須有年青人面向，例如與高等院校聯合研究或成立實驗室，讓年輕人擁抱科技，進而受惠於人工智能等科技急速發展。她說，希望用好本地市場的智慧及網絡，除以直接投資方式去物式項目外，港投公司在2026年起會加大力度，提速對接本地金融機構。