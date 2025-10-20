專訪陳家齊｜以「香港為本」的港投，如何用620億元為香港破局?

香港投資管理有限公司（港投）——於2022年奉特首李家超之命成立，由特區政府全資擁有，手握620億元「耐心資本」，涉足硬科技、生命科技、綠色科技等關鍵領域，以「追求中長期合理財務回報，並引導市場資金，支持產業的發展，提升香港長遠的競爭力和經濟活力」。然而，港投從創立之初就面臨各方非議，如被質疑透明度低、問責機制不足、未有披露投資細節，以及被批評擠壓私人資本、投資項目門檻過高、與民生關聯不密切⋯⋯香港市民不知道港投究竟「在做什麼」，甚至不知道港投「是什麼」。就此，港投行政總裁陳家齊近日接受《香港01》專訪時指出：「我希望港投能成為特區政府發展觀念轉變的符號，成為新時代『有為政府』的標誌。」



有望成為「有為政府」的標誌

香港政府過去長期奉行「大市場小政府」、「積極不干預」的經濟政策，核心在於自然順應市場環境而非直接干預市場運作。為應對新時代的挑戰，特首李家超努力貫徹國家主席習近平提出「有效市場和有為政府相結合」的理念，嘗試推出能為市場發揮積極作用的政策——而由他提出成立的港投公司，收納管理包括「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」和「共同投資基金」共620億元投資，正正被寄予如此厚望。

三年過去，港投公司行政總裁陳家齊表示，港投作為港府主導的類主權基金機構，首先要在財務回報方面「交功課」：至今投資了超過130個項目，其中有兩間公司已經上市，還有逾10間公司遞表準備在香港上市，更重要的是，「港投在去年年底已開始盈利」。

然而，作為「有為政府」和「香港隊」的一員，陳家齊希望港投公司除了得到財政回報之外，還能兼顧不同社會發展面向，尤其要做到「提升市民的參與感、獲得感和幸福感」。

「回報」以外兼顧社會發展

「針對香港土生土長、或由香港年輕人成立的初創企業，透過直接透過或帶入市場資金，伴隨他們由很小的規模一路成長，成為很好的香港故事。」陳家齊提到，對於科技型的初創企業，港投公司更是致力於使其融入香港已有的「生態圈」。不僅如此，港投還與科大和港大建立合作機制，從而構建初創企業優質人才庫，加速產學研成果轉換，更通過學校資源網絡，協助學生「儘早接觸科學家及優秀項目，對未來就業選擇發揮正面影響」。

至於發展成熟的本地和海外企業，港投則是以產品和服務都能讓市民「用得到、用得好、用得起」的3A（Accessible, Applicable, and Affordable）作為投資標準。「不單只看賺錢和回報，但一定要專業、穩扎穩打，為香港帶來好處，讓市民作為用家感受到港投為社會帶來的改變。」她舉例，面對人口老化，港投投資於生命醫藥與健康科學，支持研發新藥及診斷方案，同時投資人工智能技術項目，力求幫助市民「活得長久、健康、開心」。

此外，港投也致力於讓香港成為所有企業最佳的海外市場跳板。陳家齊分享，港投投資的一間在本地市場紮根的醫療檢測機構，經港投的牽線搭橋下，發掘海外市場潛力。在港投平台效應與資源賦能下，憑藉其「非入侵性女性HPV檢測」技術，精準契合海外對女性醫療的隱私、便捷與文化敏感度需求，在宗教背景深厚的東南亞與中東市場中備受青睞。她指出，「如果沒有港投，他們進入每一個市場都會比較散、不高效。」

昨天先做後講未來又做又講

不過，港投至今仍未披露投資細節等資料，以致持續遭受非議。立法會有議員多次就此提出質詢，包括投資數量與收支、項目內容與持股比例、指標和績效目標等，但政府並未給出詳盡回應。疑慮未解之下，剛剛公布的《2025年施政報告》，又賦予「港投」四項與香港未來發展命脈密切相關的具體任務，包括投資AI產業、強化跨境產業鏈建設、培育私募及對衝基金機構、推進與商業航天和太空經濟相關聯的投資等，再次令港投受到關注。

對此，陳家齊表示「一路都有在反思」。面對那些質疑，她認為港投應在「昨天」、「今天」、「明天」的發展框架下循序漸進。「我們過去的打法是『先做後講』，未來我們『既要做也要講』。」她解釋，以往之所以「先做後講」，是因為投資市場瞬息萬變，國際形勢也很複雜，香港處境更加敏感，太過張揚恐怕打草驚蛇——而「先做後講」正好與港投作為「耐心資本」機構的定位如出一轍，「（畢竟）資本之外，更重要的是耐心」。

她補充道，「看中了下手就一定要快」，但「下手快」不代表要「立即投」，而是要在商業、法律法規等投資結構進行盡調與分析。而現在需要「既要做也要講」，所以將陸續向媒體和民眾解答，年底也會發布首份年報，披露港投不同部署、賽道等前瞻性規劃。

以「香港為本」發揮最大效益

那麼，港投究竟是怎樣政府投資機構？會否仿效如新加坡「淡馬錫」般把最高五成投資回報作為政府財政開支？陳家齊持開放態度，但認為「單純回撥機制未必是最好安排」。她強調，「港投由政府全資擁有，調度資金一定要尊重股東——即政府的意見」，但無論是否與政府財政掛鉤，她相信港投成立以來的各種努力，都能讓市民直觀感受得到。

在陳家齊看來，世界不同地域的投資機構、尤其是主權基金，都有共通點，「可以互相學習和參考，但也要因應當地政府和社會發展的需要」，採取切合自身的策略。今年5月，港投公司舉辦首屆「國際耐心資本論壇」，匯聚全球超過80家投資機構，它們所代表地區的GDP總量超全球一半，資產管理規模逾20萬億美元。她形容，該論壇有效構建了跨地域的「朋友圈」，並助力國際長期資本與創新企業精準對接。

陳家齊本身是獲高等法院認許的大律師，輾轉過政府政務主任、金管局主管、外匯基金首席投資官等多項要職，至2023年被委任為港投首任行政總裁。她說「非常榮幸能夠為香港服務」，又指港投作為「有為政府」和「破局思維」的一環，將以「香港為本」為香港未來發展發揮最大效益。

據了解，她還是武術高手，曾經修行南拳門派的蔡李佛拳，而該派拳融合各家所長——剛柔、虛實、動靜併濟、攻防變化多端——與其投資風格有些相似。最後，被問及《2025年施政報告》後最迫切的工作，陳家齊笑言：「我們日日都好迫切，因為是為香港投資未來，每一分、每一秒都不可以鬆懈。」