韓股大時代｜韓監管機構允個股ETF面世捱批　被指為散戶創造賭場

存儲晶片股跌勢未止，美光隔晚挫5.7%，日股鎧俠跌幅更達到16%。韓國股市今日（17日）假期休市，不過在港掛牌的XL二南方海力士（7709）今早承接外圍記憶體晶片股跌勢，中午收市報47.94元，跌15.1%；XL二南三星（7747）跌17.1%。

近期韓國股市出現波動，外界認為與當地散戶熱衷於參與買賣晶片股個股槓桿ETF產品有關。有市場人士指出，存儲晶片產品屬高度周期性，允許散戶投資者在這一領域使用兩倍槓桿是一個嚴重的政策失誤。同時指出監管機構允許個股槓桿ETF，實際上爲散戶投資者創造了一個賭場。



SK海力士母公司﹑SK集團會長崔泰源指出，SK海力士股價長期趨勢呈上升態勢。他今日出席韓國工商會主辦的論壇上表示：「對存儲芯片的需求呈指數級增長，這就是爲什麼SK海力士和三星電子的股價自去年以來迅速飆升的原因。」

稱股價因過度上揚而調整

被問及SK海力士近期股價下跌時，他表示股價通常會隨着市場預期上漲，然後在過度上漲階段後出現回調。

圖為2026年6月11日，一部手機屏幕顯示SK海力士標誌。（Reuters）

崔泰源指出﹕「我認爲，存儲芯片的需求將持續存在，因此隨着時間的推移，其股價走勢將呈上升趨勢」

近期韓國股市走勢相當波動，市場人士認為與投資者將資金過於集中於SK海力士﹑三星電子，以及券商針對兩者發行的個股槓桿ETF有關。當地監管部門更表示，對允許有關產品面世感到後悔。因此韓國官方於周四（16日）出手去槓桿。

韓政府出手去槓桿

韓國金融委員會（FSC）宣布提高晶片槓桿ETF最低保證金要求，同時將禁止新的個股槓桿產品上市。

FSC宣布，提高晶片槓桿ETF最低保證金要求，由1,000萬韓圜提高至3,000萬韓黮圜，僅認可現金作為保證金。

韓國金融委員會（FSC）宣布提高晶片槓桿ETF最低保證金要求，同時將禁止新的個股槓桿產品上市。（Getty Images）

同時將禁止新的單一股票槓桿產品上市，將建議券商不要推出新的槓桿型ETF，禁止相關廣告宣傳；收緊關於價格差管理的監管規定。

韓國金融監督院官員指出，上述政策措施不針對境外券商。

不過監管機構批准個股ETF的做法，惹來市場人士批評。韓國企業治理論壇主席Namuh Rhee表示，「存儲芯片業務具有高度周期性，需求難以預測。允許散戶投資者在這一領域使用兩倍槓桿是一個嚴重的政策失誤。」

韓國的特殊之處在於散戶參與規模龐大，以及監管機構批准單股衍生產品的速度過快。Tcha Partners執行董事Kim Hyung-kyoon表示﹕「很難理解爲什麼監管機構會在市場已經上漲如此之多之後批准這些產品。他們實際上爲散戶投資者創造了一個賭場。」