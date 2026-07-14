韓股大時代｜重倉SK海力士慘變「奪命金」！　韓國投資者輸退休金

近期韓國股市走勢出現180度轉向，KOSPI指數由屢創新高，大有創指1萬點之勢，突然轉弱並且曾低見6448點，創下近3個月低位。韓股急跌，既因為投資者擔心人工智能（AI）敘事已近尾聲，同時韓國政府為免股市泡沫擴大，有意採取措施「去槓桿」，結果觸發當地股市於周一（13日）大跌9%。這次股市「黑色星期一」，導致不少投資者損手，更有即將退休的投資者，提早取用部份退休金押注股市，最終因為跌市而蒙失賬面損失，並且難以入睡。



韓國金融監督院及金融投資協會最新官方數據顯示，韓國全市場單日強制平倉（斬倉）總額達到3,442億韓圜（約19.3億港元），創下年內最大規模的孖展爆倉紀錄。當地股市的槓桿資金盤中，散戶持倉佔比高達92%，且集中押注存儲芯片股，面對大市下挫時承受波動能力極弱。

韓國金融監督院及金融投資協會最新官方數據顯示，韓國全市場於周一（13日）單日強制平倉（斬倉）總額達到3,442億韓圜（約19.3億港元）。（Getty Images）

周一投資者被斬倉總額3442億韓圜

據券商及外資機構綜合測算，過去一個月內，韓國散戶因槓桿交易錄得的實際總損失高達2.15萬億韓圜（約120億港元）。截至周一，全市場累計超過120萬個槓桿散戶帳戶觸及保證金追繳線（俗稱「追孖展」）；其中約32萬至36萬個帳戶已被券商全額強制平倉，部分甚至資不抵債，倒欠券商巨債。在這些爆倉戶口中，20至30歲的年輕散戶佔比高達62%，他們主要通過兩倍槓桿ETF押注三星電子及SK海力士，淪為洗倉重災區。

隨着股價迅速回落，部分為準備結婚或退休而入市的個人投資者，生活規劃大受影響。《韓國經濟新聞》報道，39歲上班族崔先生上月將原本用於置業的約8,000萬韓圜（約42萬港元），投資於半導體股和槓桿ETF。然而，由於近期股價暴跌，他出現了約1,800萬韓圜（約9.46萬港元）的未實現虧損，「我原本期望獲利，但虧損卻比預期更大」。他感嘆若股價不回升，恐需推遲婚禮。

2024年12月15日，韓國國旗在首爾政府大樓附近隨風飄揚。（Getty）

另一位即將退休的57歲上班族吳先生，提前支取了1.5億韓圜（約78.8萬港元）退休儲蓄，重倉三星電子和SK海力士。他表示，目前自己面臨超過3,000萬韓圜（約15.7萬港元）的帳面損失，坦言現時每晚看投資新聞，根本無法入睡。

槓桿比率可高達1.5倍

這場連環爆倉慘劇，與韓國的槓桿交易機制息息相關。據《財聯社》報道推算，散戶若借盡孖展，只要股票下跌約20%，便會面臨被追繳保證金或強制平倉的危機。

韓國GDP，基本都是由三星和SK海力士貢獻。（Reuters）

以三星電子和SK海力士為例，兩者的按金比例均為45%，即散戶只需付出4,500萬韓圜（約23.6萬港元）現金，就能買入價值1億韓圜（約52.4萬港元）的股票。同時，信用投資設有最低擔保維持比例，按投資者信貸狀況大致介乎140%至150%之間。

測算顯示，若擔保比率為150%，正股只需下跌17.5%便會觸發追孖展程序；若比率為140%，股票下跌23%即會觸發。考慮到韓股的每日漲跌停板限制為30%，散戶在融資買入當日即被追收保證金甚至直接斬倉，絕非天方夜譚。