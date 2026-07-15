韓股大時代｜韓券商擬出招　個股槓桿ETF最低保證金暴增4倍至26萬

韓國股市近期走勢相當波動，KOSPI指數更一度失守7000點。當地動盪市況，已引起官方關注。韓國金融服務委員會，政府一直致力於提升資本市場的整體健康狀況；當地股市正在快速恢復正常，企業行為也正朝著優先考慮股東價值的方向轉變。



股票貸款增至近9000億韓圜

隨著近期韓國股市持續上漲，線上投資關聯金融公司的股票貸款業務迅速擴張，促使金融監管部門出手加強管控，包括將單一借款人的股票貸款額度上限設定為10億韓元。金融委員會和金融監督院7月15日公佈的資料顯示，截至6月底，線上投資關聯金融行業股票貸款餘額為8,983億韓圜，去年底為3,513億韓圜。

對此，金融監督院將向線上投資金融公司下達管理目標，要求每月新增股票貸款規模不得超過前一個月新增關聯貸款規模的30%。這項新的管理措施將於8月16日起立即生效。此外，為防止線上投資金融公司過度集中開展股票貸款業務而導致風險積聚，監管部門規定，單一借款人的股票貸款額度上限原則上不得超過10億韓元。不過，若公司能將7月以後的每月月末股票貸款餘額控制在6月底的餘額水準之內，則可獲得豁免。

金融服務委員會更指出，政府將把國家公私合營科技基金﹕國家增長基金的規模從150萬億韓圜擴大到200萬億韓圜，並將投資範圍擴展至航空航太等領域。

韓國股市近期走勢相當波動，KOSPI指數更一度失守7000點。（Getty Images）

擴大國家增長基金規模至200萬韓圜

根據政策簡報，金融委員會將把公共增長基金的年度運營規模從目前的30萬億韓圜提升至40萬億韓圜，未來五年的總運營規模將達到200萬億韓圜。支持對象也將從現有的12大高科技產業（半導體、顯示器、人工智慧、生物、疫苗、機器人、未來出行、國防、二次電池、氫能、關鍵礦產、內容產業）擴展至航空航太等新興戰略產業。特別是，長期增長資金將集中投入到半導體、人工智能數據中心（AIDC）和物理AI（Physical AI）這三大重點專案上。

韓國妣統府青瓦台。(視覺中國)

韓國政府亦決定成立「韓國戰略技術合作夥伴」（KSTP），作為專門負責針對未來戰略技術進行超長期、大規模投資的管理機構。此舉旨在為戰略技術投資構建系統性基礎，並彙聚公共與民間投資力量，將核心技術培育為國家戰略資產。

金融委員會於政策發佈會上表示：「確保技術主權與資本投入能力決定了國家和企業的命運，但目前我們在公共和民間領域的戰略技術投資系統性基礎尚顯不足。」

擬投入10萬億韓圜培育未來戰略技術

該委員會補充道：「未來五年內，我們將計劃投入高達10萬億韓圜的資金，以培育未來的戰略技術。」

另一方面，韓國金融投資協會表示，該國10家大型資產管理公司CEO討論了推出針對個股槓桿ETF的投資者保護措施，包括提高最低存款要求、分散再平衡交易時間。

圖為2026年6月11日，一部手機屏幕顯示SK海力士標誌。（Reuters）

報道指，根據會議達成的原則共識，業界擬從三個方向推進整改。其一，將最低保證金要求從1,000萬韓圜（6,714美元或5.23萬元）提高至5,000萬韓圜（33,627美元或26.2萬元），以抬高散戶參與門檻。其二，根據投資者年齡和投資組合狀況引入更具針對性的風險警示。其三，擴大投資者教育，助購買者更充分理解產品結構與潛在風險。

至於在交易層面上，各機構也同意將再平衡和對沖交易更均勻地分散至全天交易時段，以緩解接近收盤時的集中買賣壓力。

槓桿ETF每日再平衡股票交易量需2.1萬億韓圜

韓國金融投資者協會引述韓國資本市場研究院數據稱，自相關槓桿ETF推出以來，每日再平衡（Daily Rebalancing）所需的股票交易量，估計約為7000億至2.1萬億韓圜。