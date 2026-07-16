財經視野｜當央行加息遇上SK海力士暴瀉　引發韓國股市再次雪崩！

全球存儲極限「過山車」，韓國股市在ICU和KTV之間反覆橫跳。周四（16日），韓國央行宣佈加息疊加美股存儲崩盤的情緒恐慌，亞太市場存儲全線殺跌。



韓國KOSPI指數收市報6820點，跌6.37%或463點。日本股市跌1,915點，收市報66835點。

值得注意的是，韓國綜合指數較6月高點已下跌約25%，跌入熊市。

日韓存儲晶片股全線下瀉

韓股SK海力士跌超11%，三星電子跌近9%；日股鎧俠暴跌超15%。

圖為2026年6月11日，一部手機屏幕顯示SK海力士標誌。（Reuters）

海力士兩倍ETF瀉21%

港A存儲概念集體下挫。南方兩倍做多海力士（7709）跌超21%，南方兩倍做多三星電子（7747）跌超19%，瀾起科技（6809）跌23%，兆易創新（3986）跌8.7%。

A股德明利、華天科技盤中連續第二日跌停，香農芯創跌超9%，瀾起科技跌超8%。，兆易創新跌近7%。

崩盤！全球存儲行情又迎動盪的一天。

昨夜，美股市場存儲晶片板塊慘遭猛烈拋售。

SK海力士ADR跌9%，領跌存儲概念；西部數據跌超8.7%，閃迪、美光科技跌8%。

美股存儲重挫後，亞太市場緊跟其後，韓股領頭暴跌。

韓國總統李在明周三表示，韓國國內股市近期在極短時間內出現「史無前例的大幅飆升」，因此需要經歷一定時間和波動才能企穩。

他指出，圍繞槓桿ETF的爭議正在升温，已要求韓國金融監督院和韓國交易所負責人儘快處理這一問題，同時準備後續應對措施。

韓國金融委員會委員長李伍源今日表示，將很快公布個股槓桿產品補充措施。他指出，全球半導體行業的高波動性是近期市場波動的重要背景。半導體行業在「超級周期」推動下快速發展，股價短期內大幅上漲，

市場預期與擔憂反覆交替，導致韓國及全球半導體股波動加劇。

李伍源強調，隨着三星電子和SK海力士合計市值大幅增長，兩家公司在韓國綜合股指中的權重不斷提高，使半導體板塊股價波動對整體市場的影響進一步放大。

韓股近期走勢波動。（Getty Images）

韓國加大晶片類個股槓桿ETF按金

為遏制散戶過度槓桿並減緩其對收盤流動的集中衝擊，韓國證券業目前已達成共識，擬將單股槓桿ETF最低保證金門檻

由1000萬韓元提高五倍至5000萬韓元。

加息「補刀」熊市

為應對通脹壓力，韓國央行三年半來首次收緊貨幣政策。

周四，韓國央行將利率上調25個基點至2.75%，符合市場預期。

這是其2023年1月以來首次上調基準利率。

中東衝突後，全球石油和大宗商品價格上漲，加劇了通脹壓力。

上個月，韓國消費者價格指數按年上漲3.2%創3年新高，遠高於韓國央行2%的通脹目標。

日前，韓國央行行長申鉉松表示，目前新興產業強勁增長持續支撐經濟，有必要收緊貨幣政策。他指出，一方面韓國經濟強勁復甦，另一方面韓元持續疲軟，通脹遠高於韓國央行的目標，金融失衡日益加劇。有必要「在未來適當時機」加息，加息的時機將取決於通脹壓力程度、經濟復甦步伐和金融穩定狀況。

不過，此次加息正值韓國市場動盪之際。利率上升可能會進一步加劇市場壓力，並促使投資者拋售高增長科技股。

近幾個月來，韓元對美元匯率貶值超過4%，成為亞洲表現最差的貨幣之一。

2026年6月8日，韓國首爾，在一家銀行的交易室裏，一名貨幣交易員在電子屏幕前工作，屏幕上顯示美元兌韓圜匯率以及韓國綜合股價指數（KOSPI）最新報價。（Reuters）

這進一步推高了進口成本。分析人士認為，韓元疲軟的原因在於出口商將海外收益留存用於再投資，以及韓國機構和散戶投資者購買海外股票。

目前，市場關注的焦點已轉向未來加息的時機和步伐，關鍵因素在於通脹壓力的程度和經濟復甦的趨勢。

有兩個變量：

一是中東地區持續但尚未結束的戰爭（儘管目前已進入衝突後階段）；二是半導體周期前景的變化。

市場普遍預期央行在年底前還會加息一到兩次。

Kiwoom Securities 分析師 Ahn Ye-ha 稱，韓國央行可能會在採取下一步行動之前評估通脹、房地產市場和家庭貸款情況，因此10月最有可能再次加息。

「但是，如果油價回升至每桶 100 美元以上，韓元大幅貶值，那麼下一次加息可能會提前到來。」

花旗預計，韓國央行將在2026年下半年保持每季度加息25個基點的頻率，即7月和10月各調整一次；2027年1月和4月或將再次加息。