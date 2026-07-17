沽注一擲｜港股翻生　Michael Burry力撐　已到逢低入市好時機

港股踏入下半年後，表現有明顯改名，迄今升逾7%，表現遠勝於日﹑韓股市。對沖基金經理﹑電影《孤注一擲》的主角原型人物Michael Burry力撐港股，明言目前為針對港股進行逢低買入的好時機。



Michael Burry（Getty Images）

據《彭博》報道，Michael Burry建議投資者在香港股市尋找逢低買入機會，港股在今年的全球AI浪潮中表現落後。

月初已透露增加京東美股倉位

Michael Burry於社交媒體X上發帖稱﹕「現在正是關注香港廉價股票的好時機，隨著韓股、日股和Soxx的光芒逐漸褪去，這些股票應該會有良好表現」。他在本月較早時間表示，已對京東美股加倉。

（京東官網）

報道提及Michael Burry作出最新評論的時間，正值全球晶片股拋售加劇之際，投資者對AI公司的技術及高額支出能否帶來回報產生質疑。除了他之外，看好香港股票的隊列也在不斷擴大，摩根士丹利也建議投資者增持港股，一定程度受盈利樂觀情緒推動。

全年計港股仍下跌

雖然港股在下半年上揚，可是消費者支出疲軟以及對中國電商行業的信心減弱，市場情緒低迷，從年初至今，香港恒生指數已下跌4.9%。

相比之下，韓國基準股指飆升62%，主要得益於該國兩大晶片巨頭股價的上漲。日本日經225指數自2026年初以來已上漲26%，而交易代碼為SOXX的iShares半導體ETF上漲76%。