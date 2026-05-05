Michael Burry清倉GameStop　稱後者斥560億美元收購eBay作價過高

電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry表示，已沽清旗下對GameStop的持倉，主要源於對GameStop提出以約560億美元現金加股票收購電子商務平台eBay的計劃感到憂慮。



GameStop日前正式向eBay提交收購意向書，擬以每股125美元的現金及股票支付，總代價約560億美元。eBay規模遠大於GameStop，此交易若完成，將成為近年電子商務領域的大型併購案之一。GameStop表示，將透過現金、第三方融資支持交易，並已取得道明證券（TD Securities）高達200億美元的「高度信心函」。

圖為攝於2025年9月9日的插圖，顯示了GameStop的標誌。 （Reuters）

Michael Burry周一（4日）在其Substack電子報中向訂閱者透露，已清倉所有GameStop持股，這是他開設該電子報以來首次公開確認已出售GameStop股份。他表示：「我已經賣掉全部的GameStop持股。不論從哪個角度分析，所謂的『即時成為巴郡』這個論點始終無法成立。」

認為收購eBay收購價過高

Michael Burry早前曾支持GameStop行政總裁Ryan Cohen的轉型願景，並於今年1月透露持有該公司股份。他在最新文章中表示，雖然認同對方的長遠方向，但認為提出的收購價過高。

Michael Burry指出，即使GameStop能夠透過削減成本來整合業務，也無法讓這宗交易產生合理回報。他估計560億美元可能只是初步報價，最終成交價或更高，屆時GameStop將面臨極高槓桿，債務水平將逼近財務困境邊緣，削弱公司的競爭力與創新能力。

他又建議，GameStop若有意與亞馬遜等巨頭競爭，可考慮收購Wayfair等其他公司，以獲取現金流及浮存金。雖然eBay在收藏品與二手商品市場具備領導地位，但GameStop的出價並非進入此市場的最佳方式：又形容若為此背負數十億美元利息支出及受制於債務合約，並非開疆拓土，而是步入「資本主義地獄的破爛老路」。