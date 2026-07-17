SHEIN據報通過上市聆訊　最快8月底掛牌　傳集資最多234億元

內地快時尚服務銷售電商平台希音（SHEIN），據報已通過港交所上市聆訊，計劃於本月27日發布可供公眾查閱上市文件，最快8月底上市。



《路透》引述知情人士表示，SHEIN已獲得香港聯交所上市委員會對首次公開招股的批准。

2025年9月24日，中國快時尚品牌Shein旗下的快閃店在倫敦開業。（Reuters）

曾計劃於美國及倫敦上市

此次IPO將成為近年來香港備受矚目的上市案例之一，也是對投資者對大型消費類企業發股興趣的重大考驗。此前，SHEIN曾計劃在紐約和倫敦上市，但因監管審查而受阻。

根據中國證監會上周五（10日）發出的通知，SHEIN已獲准發行不超過3.42億股境外上市普通股，並在港交所上市。

綜合外媒早前報道，SHEIN預計最快8月登陸港股，目標估值逾400億美元（約3,120億港元），集資額料約20億至30億美元（約156億至234億元）。

SHEIN於2008年創立

SHEIN由許仰天於2008年在南京創立，2021年把總部遷至新加坡。該公司與中國供應商合作，但不在中國市場產生收入。管理層把公司定位為全球企業，內部人士認為，在西方上市更符合這一定位。然而，中國監管機構正加強打擊企業把註冊地遷往海外，以規避內地監管的行為。報道指出，這是中國證監會一直拖延批准SHEIN上市的主要原因之一。去年有報道提到，該公司曾考慮把總部遷回中國。