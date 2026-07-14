內地快時尚電商平台SHEIN IPO將入直路　傳8月招股　籌234億元

內地快時尚電商平台希音（SHEIN）據報最新會在8月於香港進行公開招股（IPO），集資額或達30億美元（約234億元）。



據《彭博》引述知情人士透露，在獲得中國證監會批准後，SHEIN GlobalHoldings Ltd.尋求最快於8月赴香港上市。

報道引述知情人士稱，這家快時尚企業可能尋求通過首次公開募股融資約20億至30億美元。不過，知情人士稱，最終募資規模將取決於估值以及投資者反饋。由於涉及未公開信息，知情人士要求匿名。

主席唐偉傳將轉任高級顧問

知情人士表示，相關籌備工作仍在推進中，上市時間和募資規模等細節仍可能調整。SHEIN的代表未回應置評請求。

而《路透》最新報道，SHEIN執行主席唐偉將卸任並轉任為高級顧問。報道引述其中一名消息人士稱，SHEIN創辦人許仰天將在SHEIN香港上市前主持投資者路演。

現年63歲的唐偉過去三年擔任公司主要對外代表，負責與世界各地政界人士、監管機構和投資者聯絡，並代表集團出席各種會議和其他公共活動。據稱唐偉將在可預見未來繼續以高級顧問身份與管理團隊密切合作，過渡沒有具體時間表。

2024年4月4日，新加坡一家購物中心的Shein快閃店。（Reuters）

報道指，唐偉是由HSG（前身為紅杉資本中國）創始兼管理合夥人沈南鵬介紹給許仰天。唐偉之所以被選中是因他擁有豐富的中美交易經驗，且在金融和政界人脈廣泛。

一位消息人士稱，唐偉目標是為公司留下更嚴格的內部審查，以清除市場上的非法產品銷售商，並改善與監管機構的關係。

唐偉最初的任務是在紐約進行IPO，在紐約上市嘗試失敗後，SHEIN轉戰倫敦。然而亦以失敗告終。雖然英國金融行為監理局（FCA）已批准其IPO，但中國證監會仍拒絕批准，迫使SHEIN轉戰香港上市。

在過去數日，有關SHEIN在港進行IPO的消息不斷傳出。《路透》於周一（13日）報道，SHEIN已安排於周四（16日）接受香港交易所上市聆訊。

2024年8月27日，手機屏幕上顯示來自中國網上零售商Shein和Temu的應用程式標誌。（Getty）

曾計劃於美國上市

據外電報道，現距離SHEIN去年夏天向港交所秘密提交IPO申請已過去約一年時間。

該公司最初尋求在美國上市，但由於美國方面對其在中國的供應鏈和勞工實踐進行審查，該計劃於2024年受阻。該公司後來轉向倫敦上市，但SHEIN未能就其倫敦IPO計劃獲得中國政府的批准。

2023年估值約660億美元

在2023年的一輪融資中，SHEIN估值約為660億美元，但此後，在來自Temu等競爭對手的競爭加劇以及地緣政治不確定性持續存在的背景下，其估值已下降。

其後《路透》引述兩位知情人士透露，SHEIN定於本周四接受港交所上市聆訊。

《彭博》日前引述知情人士透露，SHEIN Group Ltd.正在推進可能在港上市籌備工作，這家快時尚巨頭多年來的上市努力或修成正果。

知情人士稱，如果中國證監會批准，SHEIN及其顧問最快可能尋求在未來數月內啟動這項IPO。部分知情人士表示，近期與監管機構的討論釋放出更為積極的信號。

傳集資額或達數十億美元

知情人士稱，公司正考慮在此次IPO中融資數十億美元，並表示最終金額將取決於估值。他們補充稱，儘管相關工作正在推進，但目前尚無明確時間表，上市也仍有可能進一步推遲。

知情人士去年表示，SHEIN一直面臨來自股東的壓力，要求其將估值下調至約300億美元，而該公司過去的估值曾達到這一水平的三倍有餘。不過，近日，胡潤研究院於廣州正式發布《2026 全球獨角獸榜》，這份榜單顯示，SHEIN憑借4,560億元人民幣的估值位列全球第九。