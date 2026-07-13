香港潛在重磅新股　SHEIN據報周四尋求上市聆訊　估值3120億元

中國快時尚服飾銷售平台希音（SHEIN）正推進在香港上市的籌備工作。據《華爾街日報》引述知情人士稱，SHEIN上市最快於本季內進行，目標估值逾400億美元（約3,120億元）。



中國證監會上周五（10日）公告，已收悉SHEIN提交的境外發行上市備案材料，公司擬發行不超過3.42億股境外上市普通股，並在港交所上市。

IPO有望於今年第三季進行

知情人士稱，此次上市最早有望在今年第三季度進行；中國有關部門也鼓勵該公司在香港上市。

2024年8月27日，手機屏幕上顯示來自中國網上零售商Shein和Temu的應用程式標誌。（Getty）

據報，現距離SHEIN去年夏天向港交所秘密提交IPO申請已過去約一年時間。

該公司最初尋求在美國上市，但由於美國方面對其在中國的供應鏈和勞工實踐進行審查，該計劃於2024年受阻。該公司後來轉向倫敦上市，但SHEIN未能就其倫敦IPO計劃獲得中國政府的批准。

2023年估值約660億美元

在2023年的一輪融資中，SHEIN估值約為660億美元，但此後，在來自Temu等競爭對手的競爭加劇以及地緣政治不確定性持續存在的背景下，其估值已下降。

其後《路透》引述兩位知情人士透露，SHEIN定於本周四接受港交所上市聆訊。

《彭博》日前引述知情人士透露，SHEIN Group Ltd.正在推進可能在港上市籌備工作，這家快時尚巨頭多年來的上市努力或修成正果。

知情人士稱，如果中國證監會批准，SHEIN及其顧問最快可能尋求在未來數月內啟動這項IPO。部分知情人士表示，近期與監管機構的討論釋放出更為積極的信號。

傳集資額或達數十億美元

知情人士稱，公司正考慮在此次IPO中融資數十億美元，並表示最終金額將取決於估值。他們補充稱，儘管相關工作正在推進，但目前尚無明確時間表，上市也仍有可能進一步推遲。

知情人士去年表示，SHEIN一直面臨來自股東的壓力，要求其將估值下調至約300億美元，而該公司過去的估值曾達到這一水平的三倍有餘。不過，近日，胡潤研究院於廣州正式發布《2026 全球獨角獸榜》，這份榜單顯示，SHEIN憑借4,560億元人民幣的估值位列全球第九。