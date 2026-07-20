雅迪控股海外擴張成增長引擎　股價現反彈契機｜彭偉新

雅迪控股（1585）主要從事電動兩輪車的研發、生產與銷售，涵蓋電動自行車、電動踏板車，以及電池、充電器與零部件等業務。按2025年數據，電動自行車、電動踏板車、電池及充電器、零部件收入分別約佔44%、24%、28%及3%。集團亮點在於產品組合優化帶動毛利率升至19.1%，淨利率達7.9%創近年新高，同時智能化升級及自研電池提升競爭力。短期受惠於以舊換新及海外銷售倍增，中期受惠東南亞產能擴張與產品本地化，長期則受益於電動化滲透率提升及出口規模放大，海外業務毛利率高於內地市場，具潛在盈利彈性。



從行業角度看，內地電動兩輪車市場屬於成熟而仍具結構性增長空間的產業。過去兩年行業經歷去庫存及價格競爭加劇的低谷，終端需求偏弱，渠道庫存高企。不過，隨着以舊換新政策推出及監管標準趨嚴，市場逐步回暖。新國標提高技術門檻，加快中小品牌退出，令市場集中度進一步提升。長遠而言，城市短途代步需求穩定，加上外賣及即時配送等場景持續發展，電動兩輪車仍屬剛性交通工具。

雅迪控股主要從事電動兩輪車的研發、生產與銷售，涵蓋電動自行車、電動踏板車，以及電池、充電器與零部件等業務。（雅迪官網）

海外市場則成為另一重要增長引擎。東南亞多國兩輪車文化根深蒂固，但電動化滲透率仍低，隨環保意識提升及政策支持，電動化替代空間廣闊。相對內地競爭白熱化，部分海外市場競爭環境較為溫和，產品定價及毛利率亦較高，為企業提供盈利彈性。不過，匯率波動、關稅政策及當地價格競爭仍需審慎應對。

雅迪作為行業龍頭具備多方面優勢：

首先，品牌知名度及渠道網絡廣泛，有助在行業整合過程中提升市佔率。

其次，集團持續優化產品組合，推動高端化及智能化升級，並加強自研電池及核心零部件的應用，提升產品差異化及成本控制能力。

此外，海外產能布局逐步落地，有助縮短供應鏈及降低關稅風險。



然而，集團亦面對來自其他龍頭品牌的競爭壓力，若價格戰重現，短期毛利率或受影響。

集團在行業復甦及政策刺激下，2025年全年收入及盈利均錄得改善。產品組合優化帶動毛利率回升至約19.1%，淨利率提升至約7.9%，創下近年新高，反映高端產品及海外銷售佔比上升的成效。經營現金流保持穩健，資產負債表健康，為未來擴產及研發投入提供支持。整體而言，盈利能力改善較收入增速更為明顯，顯示經營質素有所提升。

雅迪控股在行業復甦及政策刺激下，2025年全年收入及盈利均錄得改善。（雅迪官網）

海外市場成增長動力

雅迪其中一個最受看好的增長動力來自海外市場，尤其是東南亞地區。當地電動兩輪車滲透率仍處初階，需求基數未算龐大，但增長潛力明顯。隨着集團推進本地化生產、完善經銷網絡及售後服務布局，銷量有望維持較快擴張。更重要的是，海外產品整體定價及毛利率普遍較內地市場為高，當收入佔比逐步提升，不僅可優化整體盈利結構，亦有助分散單一市場政策及價格競爭所帶來的波動風險。至於內地市場，在以舊換新政策及行業規範化推動下，更新需求持續釋放，加上新國標提升技術門檻，加速中小品牌出清，龍頭企業憑品牌優勢及渠道覆蓋，有望進一步擴大市佔率，推動產品高端化，帶動平均售價及毛利率穩步提升。

另一方面，產品升級與技術投入亦構成集團的核心亮點。集團積極發展智能化功能、自研電池及高端系列產品，強化差異化定位與溢價能力，同時透過零部件垂直整合提升成本控制水平，在原材料價格波動下仍可維持相對穩定的毛利表現。此外，集團財務狀況穩健，現金流充裕，為產能擴張、渠道建設及研發投入提供堅實基礎。在行業存在周期起伏的情況下，穩健的資產負債表與審慎的庫存管理策略，有助降低經營風險，並在需求回升時迅速釋放盈利彈性，為估值修復提供條件。

建議待股價重返10港元入市

雅迪控股的股價於去年10月升上15.01港元見頂回落後，形成一波持續下跌，股價於今年6月最低曾跌至8.79港元後見底，而且9天RSI更一度跌穿30，形成了超賣走勢後，當股價逐步反彈下， RSI重返30以上，令到超賣的走勢得到紓緩。股價逐步由低位反彈，已成功升破20天線，而且更在上周五升抵保歷加通道頂。市場現時共有10位分析師有進行調研覆蓋，目標價範圍由14港元至18港元，而目標價中位數為16.74港元，較現價仍然有69%的上望空間。投資者可以考慮股價返回10.00港元入市，短期目標價暫時先上望12.50港元，只要股價能企穩在20天線之上，走勢仍然向好。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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