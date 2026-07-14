API加速放量　範式智能正進入AI變現期｜彭偉新

範式智能（6682）為企業級AI全棧平台服務商，業務由AI Platform、Agentic AI及API三大板塊構成。2025年總收入71.35億元（人民幣‧下同），其中AI Platform收入65.52億元，佔比91.8%；Agentic AI收入5.03億元，佔比7.1%；API收入0.80億元，佔比1.1%，惟API於2026年首季Token調用量按年近六倍，增長最快。集團亮點在於HAMi vGPU提升GPU利用率5至10倍並降低成本，以及ModelHub XC已適配逾7萬模型，構建算力與模型協同優勢。短期受惠API高增與算力擴充，中期受惠金融等行業本地化部署需求，長期受惠Token生態與Agentic AI按結果付費模式擴張。



市場普遍認為中國企業級AI行業正處於由項目制向平台化與Token化轉型的上升階段，需求結構由一次性解決方案轉向長期按量與按結果付費模式，行業仍屬高成長但波動較大的早中期發展階段。短期受AI應用與智能體落地推動，API調用量呈現加速放量，帶動算力需求快速提升；同時在金融、能源等受監管行業，本地化與數據不出域要求形成結構性需求，使本地部署與異構算力管理成為剛需。競爭方面，市場參與者眾多，既有大型雲廠商與模型公司，也有垂直行業解決方案商，競爭重點由單一模型能力轉向算力調度效率、模型適配能力與商業模式複製性。成本結構上，行業整體研發投入高、前期算力與硬件投入重，毛利率受硬件採購擴張與算力建設影響而承壓，但隨資源利用率提升與平台化規模效應顯現，長期有望改善盈利能力。整體而言，行業仍處於投入期與滲透率提升期並行的成長周期。

範式智能2025年全年收入達71.35億元人民幣，按年增長約35.6%，創歷史新高。（phancy.ai）

去年收入按年增長35.6%

而集團2025年全年收入達71.35億元，按年增長約35.6%，創歷史新高。其中AI Platform收入佔比超過九成，仍為主要收入來源；Agentic AI收入按年接近翻倍；API業務雖然基數較小，但增速最高。值得留意的是，集團首次實現全年經調整淨利潤轉正，虧損顯著收窄，顯示收入增長與費用控制開始見成效。不過，毛利率因硬件採購規模擴張而有所回落，反映行業仍處於算力投入期。

市場相信集團的API業務為集團現階段最重要的增長引擎。2026年首季Token調用量按年大幅上升，並已超越去年全年部分規模，顯示智能體應用帶動單任務Token消耗顯著提升。市場普遍認為，Token按量收費模式具高彈性與可複製性，加上與文娛及終端設備廠商合作落地，將推動API收入進入加速放量階段，成為中短期業績與估值提升的核心動力。另外，集團以HAMi vGPU為核心的算力虛擬化技術能提升GPU利用率5至10倍，並降低硬件成本約八成，同時支援多品牌國產及海外晶片統一調度。在金融等數據不出域行業，本地部署與異構算力管理屬剛需，企業實際案例亦顯示算力節省與利用率改善顯著。此技術壁壘被視為集團長期差異化優勢，有助支撐毛利率與擴大市場份額。

範式智能官網圖片。（phancy.ai）

訂單增加反映商業模式具延展性與黏性

至於集團由單一平台收入轉型為AI Platform、API及Agentic AI三輪驅動模式，收入結構由一次性交付轉向平台化、流量化及按結果分成並行。Agentic AI在能源與電力交易等行業推行「按結果付費」模式，在手訂單快速增加，顯示商業模式具延展性與黏性。此結構優化被視為中期盈利能力改善與估值重估的重要基礎。

集團完成配售集資及擬增購GPU設備，為API業務提供充裕算力資本開支預算。同時，在手訂單規模接近或超過上一年度收入，合同負債上升，為未來收入釋放提供可見度。此外，A股上市進展及大額政企算力訂單被視為潛在估值催化因素。整體而言，資金與訂單保障強化了集團持續擴張的能力與市場信心。

範式智能的機構投資者持股比率為17.25%，自今年2月10日至今年7月13日期間，股價錄得37.22%的跌幅，該期間共錄得3.76億港元的資金流入，當中大戶佔其中的2.34億港元，而散戶則佔當中的1.42億港元（見下圖）。大戶對散戶資金流比率為1.7比1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上12.46%；而最低曾經跌至-10.26%，至於7月13日當日則為10.73%，反映出大戶資金動力正在轉強中，有助股價作進一步的推升，尤其是股價已經處於近期低位，在資金動力轉強下，股價有望作進一步的上升。

範式智能（06682）於2026年2月10日至7月13日期間的資金流狀況。

首個技術反彈目標為38港元

範式智能於去年10月初高見約70港元後見頂回落，其後形成明顯的中期下降通道，並於今年6月下旬低見約23.70港元，累計跌幅約66%，屬典型的高位深度調整走勢。期間多條中短期移動平均線呈空頭排列，反映市場資金以減持為主。不過，股價於23至25港元區間出現明顯承接，成交量未有進一步放大，顯示低位沽壓逐步消化。

若以今年跌浪由61.95港元回落至24.44港元計算，按黃金比率反彈38.2%推算，首個技術反彈目標約為38港元水平，該位置同時接近前期橫行密集成交區，料存在一定阻力。短線而言，20天線為觀察強弱的重要指標，如股價能有效站穩其上，並配合成交增加，則有望確認短期築底完成，逐步向上修復；反之，如再度跌穿23.70港元，則意味底部仍未穩固，宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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