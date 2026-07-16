英矽智能︰由燒錢研發走向盈利落地｜彭偉新
人工智能熱潮席捲全球，但對投資者而言，概念最終仍要回到盈利與現金流。英矽智能（3696）近年的轉變，正由「技術驗證」走向「盈利落地」，這一點比單純講故事更為關鍵。集團以自家研發的Pharma.AI平台為核心，利用人工智能協助尋找疾病相關目標、設計藥物分子及預測臨床測試結果，從而優化傳統研發流程。不過，市場真正關心的，不只是技術是否先進，而是平台能否持續轉化為可見收入與現金回流。
從商業模式觀察，公司收入主要來自與大型藥廠合作的授權協議及階段性里程碑款項。2025年約86.8%收入來自藥物發現及管線開發，軟件服務佔約8.7%，其餘為其他科研服務。這種以合作為核心的模式，決定了收入入帳具有節奏性，亦解釋了過去數年業績波動的原因。行業本身仍處於高速發展與驗證並行階段，傳統藥物研發成本高昂、時間漫長，人工智能的加入理論上可提升效率，但只有當合作轉化為實際現金收入，平台價值才真正體現。
入賬時間影響EBIT margin
回顧去年，公司收入出現下跌，主要因部分合作款項確認時間延後，而研發投入仍處高位，導致經營利潤率惡化。2025年EBIT margin為負105.4%，較2024年的負43.5%有所倒退。表面看似壓力加大，但管理層強調屬入帳時間差所致，而非合作減少或技術退步。由於收入高度依賴里程碑確認節奏，短期波動在所難免，關鍵在於後續現金能否回補。
真正的轉折出現在最新刊發的報告。2026年上半年，公司收入預計達1.025至1.065億美元，按年大增超過兩倍，並錄得3,350萬至3,950萬美元淨利潤，成功扭轉去年同期虧損局面。盈利的核心來自與禮來合作取得的1.15億美元首付款，大部分已於上半年入帳。更重要的是，管理層重申2026年全年收入指引為1.5至2億美元，並有信心達致現金收支平衡。這意味公司開始由「燒錢研發期」過渡至「現金回流期」，經營風險明顯下降。
經營槓桿漸顯現
盈利拐點的意義，不僅在於帳面轉正，更在於經營槓桿開始顯現。當合作收入規模擴大，固定研發及平台維護成本被攤薄，利潤率自然改善。若未來數年里程碑收入持續增加，公司有機會由單次大額入帳，逐步過渡至較穩定的現金流來源。這對估值框架而言，是由純研發型生科企業，向具盈利能力的科技平台公司靠攏的重要一步。
當然，財務改善並不代表風險消失。核心項目TNIK已啟動大型後期人體測試，未來兩至三年仍需臨床數據支持。若測試結果理想，不但有助推動授權談判，也可帶來額外里程碑收入；反之，則可能拖慢盈利進度。因此，盈利轉折雖已出現，但仍需持續數據配合。
股價上望61港元
英矽智能股價於解禁後，曾一度重返34.52港元，走勢開始回穩並作出反彈，而且在9天RSI未有再跌穿30水平後，形成了RSI一底高於一底走勢，加上近日的MACD已重返正數及之前牛差已形成，令到短期走勢有望已經見底。而近日在6連陽及6連升的走勢下，股價雖然已升返保歷加通道頂部阻力，不過，並未有限制股價作進一步的反彈，尤其是現時保歷加通道的垂直高度有望作出擴闊，令到股價可以繼續反彈，若果以上市後最高水平80.90港元回調至6月低位30.82港元水平後，按黃金比率38.2%作出反彈，昨日股價已成功作出突破，加上9天RSI已升破70水平，預期股價可以繼續反彈，若果以黃金比率61.8%作為反彈目標，上望61.00港元。投資者可以在50.00港元買入，上望61.00港元，若股價未能企穩45.00港元，宜先行沽出止蝕。
本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。
【財經專欄】資金流事務所．彭偉新
資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。
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