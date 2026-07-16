英矽智能︰由燒錢研發走向盈利落地｜彭偉新

人工智能熱潮席捲全球，但對投資者而言，概念最終仍要回到盈利與現金流。英矽智能（3696）近年的轉變，正由「技術驗證」走向「盈利落地」，這一點比單純講故事更為關鍵。集團以自家研發的Pharma.AI平台為核心，利用人工智能協助尋找疾病相關目標、設計藥物分子及預測臨床測試結果，從而優化傳統研發流程。不過，市場真正關心的，不只是技術是否先進，而是平台能否持續轉化為可見收入與現金回流。



從商業模式觀察，公司收入主要來自與大型藥廠合作的授權協議及階段性里程碑款項。2025年約86.8%收入來自藥物發現及管線開發，軟件服務佔約8.7%，其餘為其他科研服務。這種以合作為核心的模式，決定了收入入帳具有節奏性，亦解釋了過去數年業績波動的原因。行業本身仍處於高速發展與驗證並行階段，傳統藥物研發成本高昂、時間漫長，人工智能的加入理論上可提升效率，但只有當合作轉化為實際現金收入，平台價值才真正體現。

英矽智能的收入主要來自與大型藥廠合作的授權協議及階段性里程碑款項。（英矽智能官網）

入賬時間影響EBIT margin

回顧去年，公司收入出現下跌，主要因部分合作款項確認時間延後，而研發投入仍處高位，導致經營利潤率惡化。2025年EBIT margin為負105.4%，較2024年的負43.5%有所倒退。表面看似壓力加大，但管理層強調屬入帳時間差所致，而非合作減少或技術退步。由於收入高度依賴里程碑確認節奏，短期波動在所難免，關鍵在於後續現金能否回補。

真正的轉折出現在最新刊發的報告。2026年上半年，公司收入預計達1.025至1.065億美元，按年大增超過兩倍，並錄得3,350萬至3,950萬美元淨利潤，成功扭轉去年同期虧損局面。盈利的核心來自與禮來合作取得的1.15億美元首付款，大部分已於上半年入帳。更重要的是，管理層重申2026年全年收入指引為1.5至2億美元，並有信心達致現金收支平衡。這意味公司開始由「燒錢研發期」過渡至「現金回流期」，經營風險明顯下降。

經營槓桿漸顯現

盈利拐點的意義，不僅在於帳面轉正，更在於經營槓桿開始顯現。當合作收入規模擴大，固定研發及平台維護成本被攤薄，利潤率自然改善。若未來數年里程碑收入持續增加，公司有機會由單次大額入帳，逐步過渡至較穩定的現金流來源。這對估值框架而言，是由純研發型生科企業，向具盈利能力的科技平台公司靠攏的重要一步。

英矽智能2026年上半年錄得3,350萬至3,950萬美元淨利潤，意味公司開始由「燒錢研發期」過渡至「現金回流期」，經營風險明顯下降。（英矽智能官網）

當然，財務改善並不代表風險消失。核心項目TNIK已啟動大型後期人體測試，未來兩至三年仍需臨床數據支持。若測試結果理想，不但有助推動授權談判，也可帶來額外里程碑收入；反之，則可能拖慢盈利進度。因此，盈利轉折雖已出現，但仍需持續數據配合。

股價上望61港元

英矽智能股價於解禁後，曾一度重返34.52港元，走勢開始回穩並作出反彈，而且在9天RSI未有再跌穿30水平後，形成了RSI一底高於一底走勢，加上近日的MACD已重返正數及之前牛差已形成，令到短期走勢有望已經見底。而近日在6連陽及6連升的走勢下，股價雖然已升返保歷加通道頂部阻力，不過，並未有限制股價作進一步的反彈，尤其是現時保歷加通道的垂直高度有望作出擴闊，令到股價可以繼續反彈，若果以上市後最高水平80.90港元回調至6月低位30.82港元水平後，按黃金比率38.2%作出反彈，昨日股價已成功作出突破，加上9天RSI已升破70水平，預期股價可以繼續反彈，若果以黃金比率61.8%作為反彈目標，上望61.00港元。投資者可以在50.00港元買入，上望61.00港元，若股價未能企穩45.00港元，宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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