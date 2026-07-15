守穩95元後強勢反彈　京東集團可挑戰125元｜彭偉新

中國電商市場競爭激烈之際，京東集團（9618）－SW一直被視為少數兼具規模與盈利能力的平台企業。集團核心業務為自營零售（1P），主要銷售電子產品及家電，以及日用百貨等一般商品，同時經營第三方商戶平台（3P），提供廣告及佣金服務。除零售外，京東亦擁有物流業務，並持續投入即時零售、京喜及海外JoyBuy等新業務。按最新預測，產品收入仍佔整體收入七成以上，而服務收入比重逐步提升，收入結構正由單一自營模式向多元化發展。



從行業層面看，2026年上半年中國消費市道明顯轉弱。國家統計局數據顯示，網上零售增速由首季約8%放緩至4至5月約3%，電子及家電類別受壓尤其明顯。記憶體價格上升亦抑制終端需求，拖累618購物節整體增速。短期而言，電商行業正處於消費周期的低位階段。不過，多份報告指出，隨基數逐步回落，加上政策及補貼執行效率改善，下半年增長有望回穩。

記憶體價格上升亦抑制終端需求，拖累618購物節整體增速。（京東官網）

料行業競爭趨理性

在競爭格局方面，傳統電商平台之間競爭仍然激烈，即時零售與外賣業務亦曾出現價格戰。不過，監管部門近日針對過度補貼推出指引，意味行業競爭或趨理性。相比同業，京東的優勢在於自建供應鏈及物流體系。其一體化履約網絡有助提升配送效率及庫存周轉，同時降低單位成本。在消費轉弱的環境下，成本控制能力尤為重要。多家券商均預期，即使收入短期受壓，京東零售的經營利潤率仍可維持約4.5%，顯示其營運質素仍然具有韌性。

去年業績，京東在收入錄得雙位數增長，盈利表現一度受新業務投入拖累。全年非GAAP淨利潤按年回落，但仍保持正數，反映核心零售業務仍具穩定現金流。隨著外賣業務虧損由高位逐步收窄，市場對其盈利質素的憂慮亦有所緩解。根據市場最新的證券商之預測，2026年第二季非GAAP淨利潤約人民幣8億至8.5億元，按年錄得雙位數增長，較市場原先預期為佳，有助改善集團全年盈利表現。

新業務虧損改善步伐較預期快

集團其中一個亮點，是新業務虧損改善速度較預期快。外賣虧損由早前單季約7億元水平下降至約6億元，整體新業務虧損收窄至約9至10億元區間。若行業競爭進一步理性化，虧損改善空間仍存在。此外，一般商品及3P收入佔比提升，有助改善毛利率結構，減少對電子產品的依賴。長遠而言，供應鏈效率提升、品類擴張及國際化佈局，均為潛在增長動力。

京東集團的機構投資者持股比率為31.48%，自今年2月11日至今年7月14日期間，股價錄得3.92%的升幅，該期間共錄得68.25億港元的資金流入，當中大戶佔其中的61.92億港元，而散戶則佔當中的6.29億港元。大戶對散戶資金流比率為9.8比1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.78%後回落，而於7月14日當日則為-4.25%，反映日前跌幅已拖累整體的動力，若果股價開始反彈，則有望協助動力進一步復甦，最後亦會再成為推動股市上升的動力。

京東集團－SW（09618）於2026年2月11日至7月14日期間的資金流狀況。

京東集團股價於去年10月升上最高位見143.8港元後見頂回落，曾於今年3月跌至低位見95.90港元後反彈，曾於5月升返132.50港元，稍為高於整個回調浪總跌幅的61.8%反彈目標後再度回落，而且在持續回調下，股價更再跌返95.80港元，完全抵銷了所有的反彈升幅後，近日隨著半年結後，再度見資金追入下股價持續反彈，除了20天線外，亦已升近保歷加通道頂，不過，由於9天RSI已突破70，有望作進一步的突破，而且保歷加通道的垂直高度亦在擴闊中，有望進一步上升。投資者可在110港元水平買入，上望進一步反彈至前61.8%反彈目標125港元。只要股價未有跌返保歷加通道中軸，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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