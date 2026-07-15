美股｜道指收市升150點　中概股指數漲2.9%　SK海力士回吐9%

美國6月生產者物價指數（PPI）按月跌0.3%，為去年8月以來首次出現下跌，市場原預期持平，進一步緩解市場對加加息的憂慮。加上銀行業季績持續理想，道指周三（7月15日）上揚，最多曾漲315點，至收市縮窄至150點。



圖為2025年11月14日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月16日

【04:12】Apple升4% 美光科技及SanDisk同挫8%

道指收市報52,658.64點，升150.37點或0.29%；納指收報26,269.23點，升162.22點或0.62%；標普500指數收報7,572.40點，漲28.81點或0.38%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）升4.01%，為升幅最大道指成份股。Google母公司Alphabet漲3.17%、Amazon升3.02%、微軟（Microsoft）漲2.78%，AI晶片龍頭Nvidia亦升0.33%。

另外，SK海力士ADR回吐9.00%，美光科技（ Micron Technology）亦跌8.02%、SanDisk挫8.12%、Intel跌4.43%。

【04:04】中概股指數收漲2.93% 阿里巴巴升近4.8%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲2.93%。其中，阿里巴巴ADR升4.79%。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

【03:45】油價微升

國際油價微升，紐約原油期貨每桶收報79.60美元，升0.26美元或0.33%。倫敦布蘭特期油收報84.95美元，升0.22美元或0.26%。

【03:44】現貨金價變化不大 Bitcoin接近6.5萬美元

金價變化不大。現貨黃金每盎司最新報4,051.52美元，跌1.44美元或0.04%；日內低見3,986.71美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,947.82美元、24小時內約升0.6%。

【03:43】恒指夜期收報24,829點 高水148點

恒指夜市期指收報24,829點，升176點，較恒指收市24,681點，高水148點，成交21,216張。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

本港時間7月15日

【22:55】蘋果升3% Alphabet漲2%

道指最新報52,695點，升187點或0.36%；納指最新報26,153點，升46點或0.18%；標普500指數現報7,554點，升11點或0.15%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現跌0.77%；蘋果公司（Apple）升3.01%、暫為升幅最大道指成份股；Google母公司Alphabet升2.08%。

【22:50】油價回落 Bitcoin升上6.5萬美元

油價回落。紐約原油期貨現時每桶78.82美元，升0.52美元0.66%。倫敦布蘭特期油每桶報83.82美元，跌0.91美元或1.07%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報65,359.01美元、24小時內約升1%。