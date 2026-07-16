美股｜道指收跌105點　納指挫1.47%　SK海力士ADR瀉13.6%

美股周四（7月16日下跌，道指雖一度升266點，但至收市跌105點。受晶片股拖累，納指至收市跌1.47%。數據方面，美國首次申領失業救濟人數按周減少8,000人，跌至20.8萬人，少於市場預期的21.7萬人。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間7月17日

【04:15】Alphabet挫4.4% SanDisk 跌12.5%

道指收市報52,552.97點，跌105.67點或0.20%；納指收報25,881.95點，跌387.28點或1.47%；標普500指數收報7,533.77點，跌38.63點或0.51%。

重磅科技股方面，Google母公司Alphabet大跌4.44%，有消息指Google Gemini 3.5 Pro交付進度落後計劃數月。AI晶片龍頭Nvidia跌2.40%、Amazon挫1.99%；蘋果公司（Apple）則至升1.76%。

SK海力士ADR再跌13.69%，記憶體晶片股承壓，SanDisk 跌12.58%、Western Digital跌9.15%、英特爾 (Intel）跌5.91% ，美光科技（ Micron Technology）亦挫5.65%。

【04:04】中概股指數收漲1.79%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.79%。其中，阿里巴巴ADR跌0.14%。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

【03:50】油價跌逾0.8% 美元指數下跌

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報78.95美元，跌0.65美元或0.82%。倫敦布蘭特期油收報84.23美元，跌0.72美元或0.85%。

【03:36】現貨金價跌穿4,000美元 Bitcoin接近6.4萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,970.60美元，跌89.78美元或2.21%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,200.92美元、24小時內約跌1%。

【03:35】恒指夜期收報24,917點 低水92點

恒指夜市期指收報24,917點，跌73點，較恒指收市25,008點，低水92點，成交12,963張。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

本港時間7月16日

【22:49】Nvidia跌逾2% 美光科技挫逾4%

道指最新報52,765點，升107.點或0.20%；納指最新報26,124點，跌144點或0.55%；標普500指數現報7,567點，跌4點或0.06%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現跌2.28%；蘋果公司（Apple）升0.89%、Amaozon漲0.45%。

記憶體晶片股下挫，美光科技（Micron Technology ）現跌4.37%。

2025年8月25日，圖為美光科技（Micron Technology）的標誌。（Reuters）

【22:43】油價微升 Bitcoin現報6.4萬美元

油價微升。紐約原油期貨現時每桶79.90美元，升0.30美元0.38%。倫敦布蘭特期油每桶報85.22美元，漲0.27美元或0.32%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,658.09美元、24小時內約跌1%。