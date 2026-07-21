結構升級＋技術轉強　安踏體育（2020）重拾上升動能｜彭偉新

安踏體育（2020.HK）是內地最具規模的運動用品企業之一，業務涵蓋運動鞋履、服裝及配件的設計、研發、品牌管理與零售營運。集團採取多品牌策略，旗下包括定位大眾市場的安踏主品牌、主打時尚運動的FILA，以及聚焦高端專業與戶外領域的DESCENTE、KOLON SPORT與MAIA ACTIVE等品牌，同時持有Amer Sports權益，間接涉足國際高端戶外及運動裝備市場。從最新年度收入結構來看，安踏主品牌與FILA各佔約四成，其他品牌合計佔兩成以上，業務分佈相對均衡，有助分散單一品牌波動風險。



行業層面而言，內地運動用品市場已由早年的高速擴張，逐步過渡至結構性增長階段。宏觀消費氣氛雖偶有波動，但全民健康意識提升、戶外活動普及及女性運動參與度增加，均為行業帶來長遠動力。市場競爭方面，國際品牌與本土龍頭並存，但行業集中度持續提升，資源與渠道向頭部企業集中。隨著消費者對產品科技與品牌認同的要求提高，競爭焦點已由價格戰轉向品牌力、產品創新與供應鏈效率。對比同業，安踏憑藉規模優勢、品牌梯隊完整及供應鏈整合能力，在行業整合過程中佔據有利位置。不過，FILA基數已高，增速自然放緩，加上高端品牌仍在投入期，亦為集團帶來一定挑戰。

安踏體育是內地最具規模的運動用品企業之一。（安踏官網）

回顧去年業績，集團在完成早前庫存修復後，營運表現重回增長軌道。收入錄得穩健增幅，毛利率按年改善，主要受惠於產品組合優化及折扣率收窄。經營利潤率隨規模效應釋放而回升，盈利增速高於收入增速，反映營運槓桿逐步顯現。庫存周轉維持約五個月的健康水平，現金流表現穩健，顯示管理層在渠道及供應鏈管理方面成效顯著。整體而言，業績質素較以往更為紮實。

集團的亮點在於多品牌矩陣所帶來的結構性優勢。主品牌持續深化專業運動定位，FILA維持高端時尚運動形象，而戶外及女性品牌則捕捉細分市場增長機遇。戶外運動滲透率仍有提升空間，跑步、露營及專業運動需求穩步上升，為相關品牌提供增長動力。此外，集團積極推動DTC模式及數字化管理，透過會員系統與全渠道整合，提高終端零售效率及定價能力。線上渠道保持穩定增長，有助提升整體營運透明度與盈利質量。隨著高端品牌佔比提升，毛利率具結構性上移潛力，為中長期盈利帶來支持。

安踏體育完成早前庫存修復後，營運表現重回增長軌道。（新華社）

尤其是現時市場共有30位分析師對安踏體育有進行調研覆蓋，而給予的目標價由84港元至130港元不等，至於中位數則為103.15港元，較現價仍然有34%的上升潛力。市場預期集團在2026年全年每股盈利按年增長22%，每股盈利為5元人民幣，至於2027年的每股盈利更會再上升11%至5.55元人民幣，兩年的預測市盈率分別為13.3倍及12倍，低於市場同業的歷史市盈率水平。

從技術走勢觀察，安踏體育自去年8月高見106.3港元後展開調整，其後反覆下移，期間雖於今年初曾反彈至88.30港元附近，但未能突破阻力，隨後再度回落，形成「一頂低於一頂」的弱勢格局。今年6月股價一度低見66.85港元，累積調整幅度顯著，市場當時憂慮內地消費氣氛偏弱，加上行業價格競爭仍然激烈，拖累資金風險偏好，股價因而持續受壓。

不過，隨著股價於66港元水平企穩後出現技術性反彈，近日已成功重越20天移動平均線，短期走勢有所改善。9天RSI升穿70，反映買盤動力轉強，但技術上亦屬偏強區間，短線或需經歷整固，以消化升幅。MACD亦已重返正數區域，顯示動能由弱轉強，技術形態有利延續反彈格局。

若以今年1月反彈高位88.30港元至6月低位66.85港元的跌幅計算，61.8%黃金比率反彈目標約在80港元水平，而38.2%反彈位則約為75港元，該區域料具較強的支持作用。策略上，可考慮待股價回試75港元附近吸納，以提高值博率；若後市動力配合，反彈目標可先看80港元或以上水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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