美股｜道指高收385點　納指漲1.29%　SK海力士ADR飆13%

美股周二（7月21日）上揚， 晶片股反彈轉移了市場對中東局勢的憂慮。道指最多曾漲531點，至收市仍升385點；納指最多曾升372點或1.45%，至收市仍漲1.29%。另外，美軍連日對伊朗發動空襲，刺激油價上升，至收市漲2%。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月22日

【04:23】美光科技升12% SanDisk飆14%

道指收市報52,224.64點，漲385.38點或0.74%；納指收報25,837.21點，升329.13點或1.29%；標普500指數收報7,509.20點，升65.92點或0.89%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升1.97%、蘋果公司（Apple）漲0.35%；Amazon跌0.98%、微軟挫1.13%、Google母公司Alphabet跌1.38%。另外，SpaceX升3.05%。

晶片股上揚，SK海力士ADR升13.75%、美光科技（Micron Technology）飆12.17%，閃迪（SanDisk）漲14.41%，Intel亦漲8.64%。

另外，工業巨頭3M上調全年獲利預測，股價至收市升7.33%，為升幅最大道指成份股。

【04:04】中概股指數收跌0.68%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.68%。其中，阿里巴巴ADR跌1.98%。

2025年8月25日，圖為美光科技（Micron Technology）的標誌。（Reuters）

【03:59】油價升2% 美元指數重上101

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報84.91美元，漲1.68美元或2.02%。倫敦布蘭特期油收報91.01美元，漲1.79美元或2.01%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.17，漲0.21%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報163.18，約升0.41%。

【03:57】現貨金價升近2% Bitcoin現報6.6萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,084.07美元，漲76.30美元或1.90%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,387.22美元、24小時內約升2%。

【03:50】恒指夜期收報24,978點 低水154點

恒指夜市期指收報24,978點，跌176點，較恒指收市25,132點，低水154點，成交低水154點張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間7月21日

【22:51】Tesla漲3.8% SanDisk飆一成

道指最新報52,127點，漲288點或0.56%；納指最新報25,795點，升286點或1.13%；標普500指數現報7,493點，升50點或0.68%。

重磅科技股方面，Tesla現升3.81%、AI晶片龍頭Nvidia漲1.04%；Google母公司Alphabet跌1.01%。

晶片股上揚，美光科技（Micron Technology）現升8.41%、和閃迪（SanDisk）飆10.00%。

另外，工業巨頭3M股價現漲9.31%，此前該公司上調了全年獲利預期。

【22:42】油價升逾2% Bitcoin升上6.6萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶84.66美元，漲2.18美元或2.64%。倫敦布蘭特期油每桶報91.50美元，升2.28美元或2.56%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,617.79美元、24小時內升逾3%。