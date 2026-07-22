財經視野｜走進全球股市風暴點　韓股去槓桿已基本完成

近期韓國市場出現劇烈波動，韓國KOSPI指數自6月19日高點9385.6點以來，最大回撤達到32%。

作為本輪全球AI行情中最為集中的「風暴中心」，韓國市場的調整，已成為這一輪全球科技股波動的重要觸發因子，全球科技股普遍調整。

從節奏上看，本輪下跌起於基本面預期擾動與資金階段性輪動，但真正放大跌幅的核心變量，是韓國市場中高度集中的槓桿資金結構。

值得注意的是，從當前時點來看，韓國市場的基本面並未發生根本性變化，而由槓桿驅動的被動去化過程，已進入尾聲階段。

01 槓桿ETF去化進度75%

本輪市場波動的核心導火索，是槓桿ETF的大規模擴張與集中出清。

在前期股市快速上漲過程中，槓桿ETF規模一度逼近500億美元，其佔韓國股市總市值的比重，約為美國市場的4倍，顯著放大了市場的內生波動率。

這種高槓杆結構，使得價格波動不再單純由基本面驅動，而更多由倉位結構所主導。

高波動率一方面抑制了對波動敏感的長線資金入場，另一方面也顯著提高了資管機構及券商在風控約束下的操作難度。

進入6-7月，全球AI硬件板塊階段性走弱，疊加槓桿ETF「每日再平衡」機制，其典型特徵是：上漲時被動加倉、下跌時集中減倉。一旦龍頭個股出現回調，極易觸發「股價下跌→保證金追繳→強制平倉→股價進一步下跌」的負向反饋循環。

6月下旬，多隻槓桿ETF單日跌幅超過25%，帶動市場觸發熔斷機制，波動率指標VKOSPI一度飆升至美股VIX指數的5倍，市場流動性階段性接近枯竭。

根據機構測算，目前槓桿ETF規模已由約500億美元高點快速收縮至260億美元，累計縮減約240億美元。

按照約180億美元的合理存量測算，當前去化進度已達到約75%，剩餘調整空間約25%，顯著收斂。

與此同時，監管層已開始從制度層面約束槓桿擴張。

監管8月起執行嚴苛新規：從8月5日起，暫停所有單股槓桿 ETF 新產品發行，交易最低現金門檻從 1000 萬韓元上調至 3000 萬韓元，8月19日起，僅現金可作為初始保證金；11月起，個股槓桿ETF最低交易單位由1手提升至20手。

隨着政策逐步落地，新增高槓杆資金入場渠道被有效封堵，槓桿ETF規模有望進一步收縮，從源頭降低波動放大的機制性風險。

02 對沖基金去槓桿超過50%

除槓桿ETF外，對沖基金的高槓杆配置同樣是本輪波動的重要放大器。

自今年4月以來，全球股票及宏觀對沖基金顯著增配韓國市場，通過券商提供的互換交易（Total Return Swap）放大股票敞口。在行情上行階段，這一結構顯著提升了市場彈性；但在回調過程中，則同步放大了去槓桿壓力。

隨着股指回落以及存儲晶片板塊階段性跑輸大盤，互換額度緊張的問題已明顯緩解。

機構測算顯示，多空持倉比率已從峰值約5.5倍回落至4倍以下；若以極端時期約7倍的多空比及對應6倍淨好倉頭寸作為參照，當前約3倍的淨好倉水平，意味着槓桿已下降超過50%。

與此同時，隨着股價回落帶動MSCI指數權重下調，被動型指數資金的強制賣出壓力已基本釋放，機構端的流動性擠兑風險顯著緩解。

整體來看，對沖基金層面的「被動去槓桿」過程，已完成最為劇烈的階段。

03 韓國居民融資並非主要風險來源

與槓桿ETF和對沖基金相比，韓國居民融資對系統性風險的貢獻相對有限。

當前韓國居民融資餘額已由此前超過250億美元下降至約210億美元，佔韓國股市總市值的比重約為0.5%。這一水平不僅低於美國市場的約1.9%，也明顯低於A股約2.8%的融資佔比。

從結構上看，居民融資更多集中於中小市值股票佔比較高的KOSDAQ市場，對KOSPI核心權重股的直接衝擊相對有限。

更為關鍵的是，普通融資賬戶並不具備類似槓桿ETF的「機械性再平衡」機制。

在股價下跌過程中，投資者不需要被動快速減倉，因此難以形成鏈式踩踏。

此外，韓國居民資產結構中仍包含現金、海外資產以及此前積累的股票收益，這為其提供了一定的緩衝空間。

因此，從傳導機制上看，居民融資難以成為引發系統性風險的核心變量，也不存在大規模連鎖爆倉的現實基礎。

綜合來看，本輪韓國市場的去槓桿進程可以清晰歸納為：槓桿ETF去化約75%，對沖基金去槓桿超過50%，居民融資風險可控，外資被動賣出壓力基本釋放。

與下跌初期相比，最容易引發「連鎖拋售」的高槓杆結構，已經完成了大部分出清。市場正在從「流動性驅動的下跌」，逐步過渡到「基本面驅動的定價」。

在此背景下，只要基本面未出現趨勢性逆轉，本輪調整更接近一次擁擠交易的集中出清，而非AI行情的終結。

04 結尾

更長一點，我們必須堅定信仰：AI大勢不可逆，硅基不可逆。

歷史上幾乎所有技術革命，都會經歷類似的路徑：先是確定性敘事建立，資金迅速湧入，隨後因為過度擁擠和槓桿放大，觸發劇烈波動，最後在出清中完成真正的籌碼重構。每一次下跌，表面上是價格的回撤，本質上卻是結構的優化。

這一次，也不例外。

韓國市場之所以成為風暴中心，並不是因為它更脆弱，恰恰相反，是因為它站在了AI產業鏈最核心的位置——存儲晶片。資金最先湧向最確定的地方，也最容易在那裏形成擁擠。當槓桿疊加趨勢，波動就不再是風險，而是必然。

但現在，最危險的階段，正在過去。

我們當下真正需要思考的，從來不是短期漲跌，而是：這條賽道，是否還在？

如果答案是肯定的，那麼波動就是成本，而不是風險。

AI的大趨勢，並沒有因為這一輪調整發生任何改變。算力需求仍在指數級增長，大模型仍在加速迭代，數據中心、光通信、先進封裝，每一個環節都在擴張。這不是一條可以輕易被證偽的產業路徑，而是一場正在展開的生產力革命。

甚至可以說——它已經沒有回頭路。

我們這一代人，其實並不缺努力，缺的是時代紅利的「入口」。很多人回看父輩那一代，總會有一種複雜的情緒：當年改革開放，似乎到處都是機會，做實業的、下海的、搞貿易的，很多人抓住了一次，就改變了一生。

你可能也問過：他們為什麼能，我們為什麼不能？但問題在於，每一代人的機會，形態都不同。

今天的機會，不再是開工廠、做貿易，而是站在技術浪潮之上，通過資本去參與產業升級。AI不是某一個公司的機會，而是整個時代的分紅機制正在重構。

晶片、大模型、算力網絡、光模塊，這些聽起來複雜、門檻極高的領域，確實不是普通人可以靠「親自下場」參與的。但資本市場，恰恰提供了一種路徑——你不需要成為工程師，也不需要成為企業家，你只需要理解趨勢，並參與其中。

真正重要的，不是你是否能精準選中每一個標的，而是你是否站在了正確的方向上。

方向對了，波動只是過程；方向錯了，再努力也是消耗。

所以回到最核心的問題——如果AI這件事最終被證明是錯的，那麼我們這一代人，可能真的失去了最重要的一次機會；但如果它是對的，那麼現在的每一次調整，都是在給後來者重新上車的機會。

市場不會因為你猶豫而停下來，時代也不會因為你不確定而放慢速度。

你唯一需要決定的，是要不要上車。