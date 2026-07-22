成熟製程供應偏緊　華虹宏力站在行業拐點之上｜彭偉新

華虹宏力（1347）為中國特色製程晶圓代工龍頭，涵蓋嵌入式非易失性記憶體、獨立式NOR Flash、功率器件、邏輯及射頻、模擬與電源管理五大平台；2026年首季12吋晶圓收入佔比達62.7%，模擬與電源管理、嵌入式及獨立式記憶體收入分別同比增長25.8%、41.7%及33.2%，成為核心動力。集團亮點在於產能利用率維持約100%高位、產品結構升級帶動ASP提升，以及Fab9A/9B擴產推進。短期受惠AI伺服器電源及存儲價格上行，中期受惠成熟製程供應緊張與國產替代深化，長期則受惠AI算電協同、新業務如先進封裝與矽光布局及產業整合機會。



內地的晶圓代工行業正處於新一輪上行周期，核心驅動來自AI基礎設施擴張、存儲價格回升及中國半導體本地化加速。成熟製程尤其28nm及以上節點需求強勁，部分廠商產能利用率維持高位甚至超過100%，並帶動2025年末起出現10％至15%甚至更高的價格上調，顯示行業已由前期低谷進入量價齊升階段。競爭格局方面，中國本土廠商在8吋及特色12吋領域積極擴產，但龍頭廠商憑藉規模、產品結構及客戶黏性保持優勢；同時部分券商指出，若同業過度擴充8吋產能，或應用過快向12吋遷移，將對中期供需平衡構成風險。成本結構方面，折舊與資本開支壓力仍高，特別是新12吋廠房投產初期對毛利率造成壓力，但隨利用率提升及產品組合改善，營運槓桿有望逐步釋放。此外，設備國產化比例約處於提升階段，但高端製程設備仍依賴海外供應商，顯示供應鏈結構仍在調整中。整體而言，行業景氣度改善明顯，但仍具周期波動特性。

華虹宏力為中國特色製程晶圓代工龍頭，產能利用率維持約100%高位。（華虹宏力官網）

積極擴充12吋晶圓產能

華虹宏力的核心亮點在於緊貼人工智能與半導體本地化兩大結構性趨勢。在AI數據中心快速擴張帶動下，電源管理及相關配套晶片需求顯著上升，公司相關業務錄得理想增長，加上存儲價格回升，帶動嵌入式及獨立式記憶體產品銷售改善，形成量價齊升的局面。同時，公司產品平均售價自去年底起逐步上調，配合產能利用率維持高位，盈利能力正穩步修復。

此外，公司積極推動12吋產能擴張，Fab9A及Fab9B按計劃推進，為未來數年收入持續增長提供基礎；產品結構亦持續優化，提高高附加值產品比重，帶動整體盈利質素提升。管理層亦為中長期發展訂下清晰目標，並布局先進封裝及相關新技術，為公司在成熟工藝之外開拓新的增長空間，進一步鞏固其在特色製程市場的領先地位。

華虹宏力產品結構亦持續優化，提高高附加值產品比重，帶動整體盈利質素提升。（華虹宏力官網）

券商對毛利率復修預測存差異

集團2026年首季毛利率13%，公司指引第二季毛利率提升至14％至16%。多家券商預期2026年全年收入約29億美元至32億美元區間，淨利潤預測約1.1億美元至3.8億美元不等，反映不同機構對毛利率修復幅度的假設差異。長期方面，部分報告預期2027年至2028年收入持續雙位數增長，營運槓桿隨產能爬坡逐步釋放，但折舊及資本開支仍對短期盈利形成壓力。

華虹宏力股價於今年1月見首個高位124港元後曾一度回調至3月底見77.40港元，回調幅度達到37.5%後，股價成功以RSI底背馳走勢見底後，便持續回升，更形成一浪高於一浪，升上歷史高位219.6港元，雖然股價在跌返20天線後再度反彈，曾再升上218.8港元，但無法突破前頂，並跟隨科技股回落後，再度跌返134.3港元，當9天RSI跌至23水平後反彈，更在上日重返30以上，整體的超賣走勢結束，昨日以大陽燭升破150港元後，上升動力重現。預期股價可以再度上試前頂，尤其是市場近日再度炒月之暗面旗下大模型Kiｍi K3推出，有助推動晶片國產化進度，相信可以繼續拉動華虹宏力股價上升。投資者可以先在168港元水平買入，上望前頂219港元，只要股價未有再穿150港元的心理水平，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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