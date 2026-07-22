低稅政策誘對沖基金由星遷港　AIMA向MAS獻計　鞏新加坡競爭力

對沖基金及資產管理公司更熱衷考慮由新加坡遷至香港。據《彭博》引述另類投資管理協會（Alternative Investment Management Association Ltd.）稱，越來越多的對沖基金公司和資產管理機構正考慮將員工及辦事處從新加坡遷往香港或其他城市，因為後者正利用較低的稅率吸引更多投資者。

協會於本周致函新加坡金融管理局（MAS），指出其部分成員正與有意在未來幾個月內遷移的投資組合經理及其他員工進行積極磋商。該協會敦促新加坡當局採取及時且具策略性的應對措施，以保持新加坡的競爭力，並針對全球另類資產管理機構更新其「整體價值主張」。



該協會在談及這些遷移討論時表示：「這些並非個別案例。」它提到了一家未具名的全球領先資產管理機構，在新加坡的員工人數近年來有所下降，而在香港的業務規模卻大幅擴張。協會補充道，這標誌著「與幾年前情況的逆轉，當時新加坡還是其區域業務重心所在」。

至2025年底新加坡資產管理規模逾40萬億

報道提及儘管新加坡和香港長期以來一直是全球金融領域的亞洲競爭對手，但香港曾因2019年的大規模抗議活動以及隨後數年嚴格的防疫限制措施（引發外籍人士大量流失）而陷入困境。在此期間，一些希望繼續留在亞洲發展的金融業高階主管轉而遷往新加坡。根據新加坡金融管理局去年7月公佈的數據，截至2024年底的五年間，該國管理的資產規模增加了53%，達到6.1萬億新加坡元（約4.7萬億美元）。

香港正計劃大幅削減多項稅收，以吸引全球資產管理公司，這可能動搖新加坡近期的成功勢頭。特別是針對符合資格的附帶權益（carried interest）實施稅收優惠，可能會顯著提高優秀基金經理人的薪酬。

根據本月稍早發布的數據，2025年香港管理的資產總額增加了20%，達到創紀錄的42.2萬億港元（約5.4萬億美元），這在一定程度上得益於基金淨流入的激增。新加坡尚未發布2025年資產管理調查報告，但MAS主席在6月的演講中表示，截至去年年底，新加坡管理的資產總額已增至6.7萬億新加坡元（約40.7萬億元）。

曾與新加坡當局商討簡化招募外籍人才流程

知情人士稍早透露，一些資產管理公司最近與新加坡金管局就香港稅收豁免政策的影響進行了商討，並就新加坡如何簡化外籍人才招募流程提出了建議。

協會表示，近期也曾就上述議題與新加坡金管局溝通。該協會呼籲新加坡對其獎勵措施和稅收政策進行全面改革，理由是從房租到學費等各項成本都在上漲。該協會提出的建議包括降低稅率、提供與新加坡本地員工人數掛鉤的企業級撥款及紓困措施，以及明確移民和居留途徑。

該協會表示：「諮詢結果顯示，對於流動性最強的人才群體而言，個人稅收政策是決定去留的關鍵因素。」此外，該協會指出，目前對於不嚴格要求必須在新加坡常駐的職位，企業往往默認將其安排在其他地區；同時，多家全球資產管理公司在考慮設立新的區域中心時，已將新加坡排除在選址範圍之外。

該協會還鼓勵監管機構公開其想法和計劃，這在一定程度上能幫助企業說服投資組合經理留在新加坡。協會表示：「若此時能釋放明確的政策導向信號，將有助於穩定那些正在權衡招聘、平台擴張及區域總部選址決策的管理者。」

印度國旗：The Indian flag flies in front of the new logo of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) at its headquarters in Mumbai, India, April 19, 2023. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

該協會指出，面臨的壓力並非僅來自香港。印度的GIFT城正積極佈局以印度為核心的策略，阿聯酋憑藉其金融中心確立了極具吸引力的定位，而其他司法管轄區也在推動旨在爭奪同一類流動人才的方案。