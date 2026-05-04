對沖基金涉內幕交易　交易員得知有美資將售思捷股份　即售股獲利

對沖基金的一名交易員，涉從一間美資基金獲得內幕消息，得知有基金計劃以大手交易出售思捷環球逾億股份。該交易員與其公司的投資總監疑在收到消後後，分批出售手頭上的思捷股份，從而獲利約160至170萬，並避過損失。該交易員與投資總監否認兩項內幕交易罪，案件今(4日)在區域法院開審。



三名被告：Simon Sadler（57歲）、Daniel La Rocca（43歲）和對沖基金Segantii Capital Management Limited。首被告為Segantiil的創辦人兼時任投資總監，次被告為時任交易員。

首被告Simon Sadler是Segantiil的創辦人兼時任投資總監。(朱棨新攝)

次被告從美資基金收到內幕消息

控方的英國御用大律師Sarah Clarke代表，她在開案陳詞指，美資基金Lone Pine Capital涉案時持有1.956億的思捷環球股份，佔思捷全部股份的10.06%。Lone Pine聯絡美林遠東，安排以大手交易方式出售該些股份。美林遠東的交易員Tony Psarianos於2017年6月14日早上7時28分，致電次被告並問Segantii是否有意購入該些股份，並透露Lone Pine欲大手出集思捷的內幕消息。

次被告把消息轉告首被告

Tony Psarianos數分鐘後再致電次被告，告知賣家持有約1.95億股。其後，次被告推算該賣家為Lone Pine，並把該內幕消息告知首被告。

若Lone Pine全數出售思捷股份會令股價受壓

控方指，思捷環球於2017年1月3日至同年6月12日，平均每天交易股份數量，為297萬股，若Lone Pine打算出售1.95億股，無疑會令思捷環球的股價受壓。

兩名被告將157萬股思捷分6次出售

首及次被告得知該內幕消息後，於6月14日把Segantii持有的157萬股思捷環球分6次出售，平均每股5.25元。此外，Segantii Capital亦以每股5.23元，建立13.2萬股思捷環球淡倉，即合共出售約170.3萬股。控方專家指，Segantiil因得悉這內幕消息而出售股份，從而獲取利潤160萬至170萬港元。

Segantii因出售股票獲利160至170萬

控方指，Segantii當時管理的資產，其淨值約為20億美元(約156億港元)，因此涉案的160萬至170萬港元對Segantii而言不算大數目，但強調，若非透過內幕消息，他們無法獲利。

Lone Pine出售股份消息傳出後股價跌至 4.68元

於2017年6月15日，市場得知Lone Pine出售股份的消息。Segantii於15日開市前，以每股4.68元從Lone Pine購入800萬思捷環球，並於開市後以高於每股4.68元出售部份股份。Segantii其後數天後亦有出售股份，但思捿環球的股價已開始已低於4.68元。

案件編號：DCCC 731/2024