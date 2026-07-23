巴庫塔鎢礦進入收成期　佳鑫國際盈利彈性浮現｜彭偉新

佳鑫國際資源（3858）是一家專注於哈薩克斯坦巴庫塔鎢礦開採及加工的上游鎢資源企業。集團自成立以來聚焦單一核心資產，持有巴庫塔鎢礦為期25年的採礦權。該礦為全球最大型露天三氧化鎢礦之一，礦產資源量約22.4萬噸WO₃。集團主要產品為65%白鎢精礦，目前收入幾乎全部來自鎢精礦銷售，屬典型純上游資源股。2025年4月正式啟動一期商業化生產，標誌項目進入收成階段，並計劃於2027年展開二期商業化生產，屆時年處理能力將提升至495萬噸礦石，產量有望顯著增加。



鎢行業方面，近年供需結構出現明顯變化。供給端受中國開採配額制度及出口管制政策約束，加上部分老礦山品位下降及環保要求趨嚴，整體供應彈性受限。海外新增項目雖有桑東、Dolphin等，但進度普遍緩慢，短期難以形成大量增量。需求端則受高端製造升級帶動，硬質合金仍為最大下游應用，佔比超過五成；同時光伏鎢絲、半導體六氟化鎢、AI伺服器相關PCB鑽針，以及軍工領域需求均持續增長。多份研究預測未來數年仍將出現供需缺口，價格中樞具上行基礎。在此背景下，鎢價即使經歷短期波動，中長線仍有支撐。

佳鑫國際資源是一家專注於哈薩克斯坦巴庫塔鎢礦開採及加工的上游鎢資源企業。（佳鑫國際官網）

開採巴庫塔礦具成本優勢

在行業格局中，佳鑫國際的定位相對獨特。上游資源高度集中，中國產量佔全球約八成，集團作為中國境外重要鎢礦供應商，具戰略價值。巴庫塔為露天開採礦體，剝採比低於行業平均，具備成本優勢。哈薩克斯坦能源及人工成本相對較低，加上便利的跨境交通條件，有助控制運輸成本。集團股東結構亦具優勢，江西銅業為主要股東之一，具冶煉及銷售網絡，有助產品消化；中國鐵建則在礦區建設及工程管理方面提供支持。競爭方面，雖然國內亦有柿竹園、大湖塘等大型礦山，但新項目多需較長建設周期，短期供應壓力有限。

2025年財年是佳鑫國際商業化投產首年，全年業績即實現扭虧為盈，全年收入約10.63億港元，歸母淨利潤約3.05億港元，毛利率接近49%。受益於鎢價上行，集團單位毛利顯著改善，營運現金流轉正，資產負債率亦大幅下降。現金儲備增加，為二期擴產提供資金基礎。產銷率達九成以上，顯示市場需求穩定。投產即盈利，為市場對項目可行性提供驗證。

營運現金單位成本降近半

而集團未來亮點主要集中於產量及成本雙重提升。2026年完成礦石分選設施後，入磨品位提升，營運現金單位成本預期由2025年的約9.1萬港元降至4至5萬元區間。二期投產後，產量預計由約5,000噸提升至逾1萬噸水平，形成規模效應。同時，集團規劃延伸至APT及碳化鎢加工，若落實將提升產品附加值，減少對單一精礦銷售的依賴。在供需偏緊及價格具彈性的情況下，集團盈利對鎢價敏感度高，具明顯業績槓桿。

佳鑫國際的未來亮點主要集中於產量及成本雙重提升。（佳鑫國際官網）

佳鑫國際股價於去年8月上市後，股價由低位持續上升，形成了一段持續的上升走勢，而升勢更於今年2月時加快，股價最高曾升上176.2港元後見頂。其後股價持續下跌，更形成了一浪低於一浪走勢後，股價近日最低曾跌至42.08港元水平，而各主要技術指標亦全線回軟，不過，未有進一步轉差的情況。

預測今年EPS約7.22元

市場預期集團2026年及2027年收入可以按年上升4.22倍及44.0%，升上55.5億港元及80億港元。至於每股盈利方面，2026年及2027年分別達到7.22港元及10.85港元，按年上升7.4倍及50%。以現價計算，2026年及2027年的預測市盈率分別為7.1倍及4.7倍。市場現時共有4位分析師對佳鑫國際有進行估值及調研覆蓋，目標價範圍由64港元至158港元，而目標價中位數則為96.47港元，即使以最低的估值計算，仍然較市場現價有接近15%的上升幅度，若果以目標價中位數96.47港元計算，則上望空間有70%。

佳鑫國際股價回調至近日低位42.08港元水平後，股價已連續3個交易日作出反彈，並升破了保歷加通道的中央，由於RSI已升破50水平反映走勢轉強，預期股價可以先反彈上今年由2月至5月期間的橫行支持位68.7水平。投資者可以在55.00港元買入，上望68.7港元，若果跌破50港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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