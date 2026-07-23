巴庫塔鎢礦進入收成期 佳鑫國際盈利彈性浮現｜彭偉新
佳鑫國際資源（3858）是一家專注於哈薩克斯坦巴庫塔鎢礦開採及加工的上游鎢資源企業。集團自成立以來聚焦單一核心資產，持有巴庫塔鎢礦為期25年的採礦權。該礦為全球最大型露天三氧化鎢礦之一，礦產資源量約22.4萬噸WO₃。集團主要產品為65%白鎢精礦，目前收入幾乎全部來自鎢精礦銷售，屬典型純上游資源股。2025年4月正式啟動一期商業化生產，標誌項目進入收成階段，並計劃於2027年展開二期商業化生產，屆時年處理能力將提升至495萬噸礦石，產量有望顯著增加。
鎢行業方面，近年供需結構出現明顯變化。供給端受中國開採配額制度及出口管制政策約束，加上部分老礦山品位下降及環保要求趨嚴，整體供應彈性受限。海外新增項目雖有桑東、Dolphin等，但進度普遍緩慢，短期難以形成大量增量。需求端則受高端製造升級帶動，硬質合金仍為最大下游應用，佔比超過五成；同時光伏鎢絲、半導體六氟化鎢、AI伺服器相關PCB鑽針，以及軍工領域需求均持續增長。多份研究預測未來數年仍將出現供需缺口，價格中樞具上行基礎。在此背景下，鎢價即使經歷短期波動，中長線仍有支撐。
開採巴庫塔礦具成本優勢
在行業格局中，佳鑫國際的定位相對獨特。上游資源高度集中，中國產量佔全球約八成，集團作為中國境外重要鎢礦供應商，具戰略價值。巴庫塔為露天開採礦體，剝採比低於行業平均，具備成本優勢。哈薩克斯坦能源及人工成本相對較低，加上便利的跨境交通條件，有助控制運輸成本。集團股東結構亦具優勢，江西銅業為主要股東之一，具冶煉及銷售網絡，有助產品消化；中國鐵建則在礦區建設及工程管理方面提供支持。競爭方面，雖然國內亦有柿竹園、大湖塘等大型礦山，但新項目多需較長建設周期，短期供應壓力有限。
2025年財年是佳鑫國際商業化投產首年，全年業績即實現扭虧為盈，全年收入約10.63億港元，歸母淨利潤約3.05億港元，毛利率接近49%。受益於鎢價上行，集團單位毛利顯著改善，營運現金流轉正，資產負債率亦大幅下降。現金儲備增加，為二期擴產提供資金基礎。產銷率達九成以上，顯示市場需求穩定。投產即盈利，為市場對項目可行性提供驗證。
營運現金單位成本降近半
而集團未來亮點主要集中於產量及成本雙重提升。2026年完成礦石分選設施後，入磨品位提升，營運現金單位成本預期由2025年的約9.1萬港元降至4至5萬元區間。二期投產後，產量預計由約5,000噸提升至逾1萬噸水平，形成規模效應。同時，集團規劃延伸至APT及碳化鎢加工，若落實將提升產品附加值，減少對單一精礦銷售的依賴。在供需偏緊及價格具彈性的情況下，集團盈利對鎢價敏感度高，具明顯業績槓桿。
佳鑫國際股價於去年8月上市後，股價由低位持續上升，形成了一段持續的上升走勢，而升勢更於今年2月時加快，股價最高曾升上176.2港元後見頂。其後股價持續下跌，更形成了一浪低於一浪走勢後，股價近日最低曾跌至42.08港元水平，而各主要技術指標亦全線回軟，不過，未有進一步轉差的情況。
預測今年EPS約7.22元
市場預期集團2026年及2027年收入可以按年上升4.22倍及44.0%，升上55.5億港元及80億港元。至於每股盈利方面，2026年及2027年分別達到7.22港元及10.85港元，按年上升7.4倍及50%。以現價計算，2026年及2027年的預測市盈率分別為7.1倍及4.7倍。市場現時共有4位分析師對佳鑫國際有進行估值及調研覆蓋，目標價範圍由64港元至158港元，而目標價中位數則為96.47港元，即使以最低的估值計算，仍然較市場現價有接近15%的上升幅度，若果以目標價中位數96.47港元計算，則上望空間有70%。
佳鑫國際股價回調至近日低位42.08港元水平後，股價已連續3個交易日作出反彈，並升破了保歷加通道的中央，由於RSI已升破50水平反映走勢轉強，預期股價可以先反彈上今年由2月至5月期間的橫行支持位68.7水平。投資者可以在55.00港元買入，上望68.7港元，若果跌破50港元則要先行沽出止蝕。
本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。
【財經專欄】資金流事務所．彭偉新
資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。
免責聲明︰
以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。
另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。