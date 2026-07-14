最卑鄙AI巨頭？OpenAI：涉狂偷竊Apple機密　圖複製整間蘋果公司

在全球科技狂熱的當下，矽谷正上演一場醜陋的科技盜竊案。幾天前，蘋果公司（Apple）正式在美國加州北區聯邦法院提交了一份長達 41 頁的訴狀，將人工智慧霸主 OpenAI、其斥巨資收購的硬件公司 io Products，以及兩名前蘋果高層與工程師控告上法庭。這疊沉甸甸的起訴書，或撕開了山姆·奧特曼（又譯：阿爾特曼 / Sam Altman）治下 OpenAI 的面具。這家AI巨頭正準備美股IPO。

還原令科技界震驚的竊密細節

翻開蘋果的起訴書，裡面記錄的竊密手段之低劣、吃相之難看，前所未見，簡直令人瞠目結舌。筆者儘量去翻找同級別的科技巨頭類似案例，還有沒有比此案更誇張的細節呢？暫時還真的找不到。

iPhone 18 尚未面世，但其技術細節，甚至裡面的零部件機密，可能已經在驚天竊密案中被OpenAI全部掌握了。

蘋果高管離職不肯交還工作筆電 成竊密通道

竊密的第一個突破口，是前蘋果高級系統電氣工程師劉暢（又譯：劉暢 / Chang Liu）。他在蘋果任職 8 年，於 2026 年 1 月離職加入 OpenAI。

在離職時，劉暢故意扣留了蘋果配發的工作筆電。極其荒謬的是，蘋果隨後發現，由於一個未被及時修補的系統安全漏洞，劉暢在加入 OpenAI 後，依然可以使用這台筆電登入蘋果內部的網絡存儲庫。劉暢沒有上報這個漏洞，反而像發現寶藏一樣，瘋狂下載了幾十份涉及未發布硬件的極密技術規格、設計藍圖與測試流程。

更令人不齒的是他與仍在蘋果任職的「內鬼」之間的對話。蘋果安全團隊在監控中發現，劉暢透過通訊軟體 LINE 與仍在蘋果上班的員工蓬氏（一名女工程師）聯繫。劉暢在 LINE 上得意地發送訊息：「哈！我發現我居然還能進公司網絡存儲，太好笑了。」而蓬氏隨即回覆：「我準備好了。」

隨後，蓬氏便開始源源不斷地將蘋果最新的項目進度、供應商決策與工程細節，跨越安全網輸送給已經在 OpenAI 上班的劉暢。

居然要求面試者從蘋果偷出實物零件展示

如果說劉暢的行為是「小偷行徑」，那麼 OpenAI 首席硬件官唐坦（又譯：陳唐友 / Tang Tan / Tan Tang Yew）的作法，就是明目張膽的掠奪。

唐坦在蘋果工作了 25 年，曾是 iPhone、iPod 和 Apple Watch 產品設計的副總裁，名字掛在 270 多項蘋果專利上。他在 2024 年離開蘋果，加入設計大師喬納森·艾維（又譯：強尼·艾夫 / Jony Ive）創立的硬件初創公司 io Products。2025年，OpenAI 以驚人的 64 億美元收購了 io Products，唐坦順理成章地成為 OpenAI 的首席硬件官。

蘋果控訴，唐坦在主持 OpenAI 的招聘面試時，直接將面試流程安排成「洩密大會」。他會利用只有蘋果內部高層才知道的機密項目代號，去套問前來面試的蘋果員工。

最誇張的是，唐坦甚至直接要求面試者偷出蘋果公司「未發布的實體零件」，來到面試現場展示。很明顯，答應要求的人，帶來越機密零件的人，很可能越大機會優先獲聘。

「把電池、主機板、系統級封裝（SiP）芯片拿過來，讓我當場瞧一瞧。」這就是 OpenAI 的面試規則。訴狀中提到，一位前來面試的蘋果工程師在被要求帶出原型零件時，甚至驚恐地表示自己不知道這些東西竟然可以帶出辦公室。

佈局欺騙供應鏈：假冒蘋果授權 盜取獨家金屬工藝

OpenAI 的黑手還伸向了蘋果的核心護城河——供應鏈。

蘋果的產品之所以能賣出高昂溢價，其精湛的金屬加工工藝與材料學研發至關重要。蘋果長年與中國等地的「果鏈」企業合作，耗資數十億美元研發獨家的金屬表面處理技術，並簽署了極其嚴格的獨家保密協議。

然而，根據《今日印度》（India Today）的最新追蹤報導，OpenAI 的員工直接找上這些果鏈供應商，利用他們從唐坦等人手中獲得的保密信息，假冒「已獲得蘋果授權」，誘騙供應商為 OpenAI 的新硬件項目使用蘋果獨家的金屬加工工藝。供應商在不知情的情況下，以為這是蘋果默許的合作，因而將蘋果研發多年的工藝祕密拱手相讓。

同時庫克在提及蘋果供應鏈和供應鏈團隊時還稱：「我們經歷過地震、颶風、火災、洪水、海嘯、SARS，這是一份很長的名單，運營團隊都深入地一一解決了，當事情告一段落後，我們需要問自己的問題是，那些地方的供應鏈有沒有韌性，我們是否需要做出一些改變？」 (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

OpenAI這種無恥程度，歷史上有何案例可比？

在矽谷歷史上，最著名的商業竊密案莫過於 2017 年 Google 旗下的 Waymo 起訴 Uber 案。當時，Waymo 的自動駕駛核心工程師安東尼·利雲度夫斯基（Anthony Levandowski）在離職前下載了 14,000 份機密文件，隨後創立了自動駕駛卡車公司 Otto，並迅速被 Uber 收購。該案最終以 Uber 賠償 Waymo 價值 2.45 億美元的股份和解，而萊萬多夫斯基個人則被判處 18 個月監禁。

但與 OpenAI 相比，Uber 的案例就顯得有些不夠檔次了。

利雲度夫斯基的竊密本質上是個人貪婪與單一團隊的越界行為。而 OpenAI 這次的惡行，是 institutional-level（公司建制級）的系統性盜竊。從底層工程師到首席硬件官，再到其收購的子公司，OpenAI 形成了一條完整的「竊密、篩選、應用、欺騙供應鏈」閉環。這在世界科技史上，堪稱前所未見的無恥奇觀。

掏空「果鏈」：OpenAI 的系統性「像素級複製」陰謀

蘋果在訴狀中強調，這超越了個別員工的道德瑕疵，而是 OpenAI 蓄謀已久的「產業鏈級掏空計劃」。換句話說，Sam Altman主持下的OpenAI，企圖偷光蘋果的技術，完整複製一件蘋果公司出來。很明顯，他準備生產智能手機、智能手錶、耳機、平板電腦、智能眼鏡等等，企圖跟Apple、Google爭奪硬件用戶的流量入口。

今年5月，它再以近65億美元收購由蘋果前設計總監艾夫（Jony Ive）領軍的新創io。（OpenAI）

超過 400 名蘋果員工被有組織挖角

根據訴狀披露，OpenAI 目前的硬件開發團隊中，竟然有超過 400 名員工是前蘋果員工。

這是一個令人不寒而慄的數據。OpenAI 基本上是以「連根拔起」的方式，精準挖角了蘋果負責 iPhone、Apple Watch 設計、材料研發、芯片集成與供應鏈管理的整個核心團隊。不過，筆者評論要公道，挖角是正常的商業操作，完全符合倫理道德。不過，如果OpenAI 挖角時，要求員工帶走人家公司的機密，那就可能涉及犯罪了。

而這場挖角的指揮官，正是當初協助蘋果建立防竊密機制、對蘋果內部安全漏洞瞭如指掌的唐坦。唐坦在離職前，甚至特意教導那些即將跳槽至 OpenAI 的工程師如何避開蘋果安全團隊的審查，盡可能為 OpenAI 偷來更多的技術資產。

你先是偷了我的開源、慈善的 OpenAI，現在又跑去偷蘋果，你還能幹點別的嗎？......如果你的假釋官允許的話，（明年）我會邀請你一起來看發射（建立太空數據中心）。 在蘋果起訴書曝光後，馬斯克Elon Musk 迅速在社交平台上嘲諷模Sam Altman

收購 io Products：64億美元的洗錢與洗白平台

2025 年，OpenAI 宣布以 64 億美元天價，收購了由喬納森·艾維、唐坦等人創立的 io Products。這筆收購在當時震驚業界，但如今看來，這更像是山姆·奧特曼為了洗白盜竊技術而設立的「白手套」。

io Products 實質上是一個空殼，它在被收購前沒有發表過任何實際的硬件產品。OpenAI 花費 64 億美元，買下的根本不是什麼成熟的產品線，而是唐坦編織的「蘋果硬件代碼」。

Apple前首席設計師Jony Ive，近年跟OpenAI CEO Sam Altman公開表示，正在研發穿戴設備硬件。（Wikipedia）

為什麼 OpenAI 急於盜取蘋果的硬件技術？

這背後隱藏著一場即將顛覆整個人類科技生活方式的商業戰爭。

長久以來，蘋果的 iPhone 之所以強大，依賴於其無可挑剔的工藝、頂尖的工業美學，以及高度封閉的 iOS 生態系統。然而，隨著生成式 AI 技術的爆發，AI Agent（智能體）的時代正在加速到來。

未來的智能設備將不再依賴一個個孤立的 App。用戶只需要對著手機說一句話，AI Agent 就能自動在後台調用所有數據完成操作。這種架構，將直接繞過 App Store，摧毀蘋果賴以生存的 30% 稅收生態。

奧特曼與喬納森·艾維早已看清了這一點。他們計劃在 2027 年推出 OpenAI 自己的 AI 智能硬件設備，並設定了年銷量 3000 萬台的宏偉目標。

但是，OpenAI 是一家軟件公司，根本沒有製造硬件、設計外殼、優化芯片功耗、管理全球供應鏈的基因。如果從頭開始研發，OpenAI 至少需要 5 到 10 年的時間。

Sam Altman選擇了可恥但有用的捷徑

於是，奧特曼選擇了最快、最省錢，但也最卑劣的路徑：直接偷竊蘋果 20 年來積累的硬體成果。他們試圖像素級複製蘋果的產品線，用蘋果的骨架裝上 ChatGPT 的大腦，從而在 2027 年之後佈局擊潰蘋果。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，蘋果早在今年 2 月就曾致函警告 OpenAI 停止侵權行為，但奧特曼採取了「冷處理」態度。這種傲慢迫使蘋果決定掀起這場司法大戰。

道德無底線：Sam Altman治下的 OpenAI 暗黑企業文化

這起系統性竊密案，只是 OpenAI 道德崩壞的冰山一角。在山姆·奧特曼的掌舵下，OpenAI 已經從最初成立時自詡「造福全人類」的非營利組織，墮落成一個為達目的不擇手段、極度貪婪的商業巨獸。

大眾對此不應感到意外。在《印度快報》（The Indian Express）的報導中，多位業界專家指出，OpenAI 的企業基因裡早已寫滿了對規則的蔑視。我們可以回顧奧特曼帶領下，OpenAI 一系列令人髮指的侵權與道德爭議：

1. Scarlett 聲音遭竊案

2024 年 5 月，OpenAI 在發布 GPT-4o 時，推出了一款名為「Sky」的語音助手，其聲音與荷里活女星斯嘉麗·約遜（又譯：史嘉蕾·喬韓森 / Scarlett Johansson）在電影《觸不到的她》（又譯：雲端情人 / Her）中的 AI 聲音極度相似。

隨後斯嘉麗發表憤怒聲明，揭露奧特曼曾在 2023 年 9 月極力邀請她為 ChatGPT 獻聲，但她因個人原因拒絕了。

然而，在發布會當天，Scarlett居然聽到「Sky」語音助手發出跟自己一模一樣的聲線。Sam Altman還極具挑釁地在社交平台 X 上發了一個單字「Her」，強烈暗示這是Scarlett的聲音。

直到憤怒的Scarlett被逼發出律師信威脅起訴後，OpenAI 才狼狽地下架了該語音。這種對個人聲譽與基本權利的公然踐踏，震驚了整個娛樂與法律界。Sam Altman事後解釋，他只是僱用了一名聲音極像斯嘉麗的演員進行錄音。如果真的如此，法律上完全站得住腳，為何還要下架呢？

2. 「吉卜力化」病毒營銷：對宮崎駿的極致侮辱

另一個展示奧特曼傲慢與道德低下的案例，是 ChatGPT 圖片生成功能引發的「吉卜力化」（Ghiblification）風潮。

為了製造病毒式營銷效應，奧特曼公然在 X 上推廣利用Dall-E 3 生成宮崎駿（又譯：宮崎駿 / Hayao Miyazaki）風格的動漫圖片，甚至將自己的頭像也換成了吉卜力風格的 AI 畫作。

這引發了全球藝術家的抗議。眾所周知，日本動畫大師宮崎駿曾公開、極其嚴厲地痛斥 AI 生成藝術，稱其「是對生命本身的極大侮辱」。奧特曼在明知宮崎駿極度反對 AI、且從未授權其作品用於 AI 訓練的情況下，依然帶頭踐踏大師的知識產權與精神價值。

3. 《紐約時報》版權案與「銷毀證據」指控

而在嚴肅的法律戰場上，OpenAI 的手段同樣卑劣。

2023 年底，《紐約時報》（The New York Times）起訴 OpenAI 與微軟（Microsoft）未經授權使用其數百萬篇新聞文章訓練 AI 模型。而在最近，美國多家媒體向紐約聯邦法院提交了緊急申請，要求法官對 OpenAI 實施嚴厲制裁。

訴狀指出，OpenAI 在過去兩年的訴訟過程中，拒絕提供用於訓練 ChatGPT 的原始數據集，甚至涉嫌故意隱瞞和銷毀了關鍵的 ChatGPT 訓練日誌。這種在司法調查中公然做假、隱匿證據的行為，已經嚴重觸犯了法律底線。

環球危機：當人類的未來掌握在無德寡頭手中

當我們把蘋果竊密案、斯嘉麗聲音案、宮崎駿侵權案以及《紐約時報》證據銷毀案拼湊在一起時，一幅令人毛骨悚然的畫面清晰地展現在我們眼前。

這超越了幾家上市公司之間的商業糾紛，這是一場關乎整個人類文明走向的環球危機。

隨著 AI 技術從單純的聊天工具演變為管理我們日程、工作、財務甚至健康數據的「AI 智能體」，掌握這項技術的科技寡頭，將擁有比歷史上任何政府都要龐大的權力。而現在，這股權力的最前端，正掌握在Sam Altman和 OpenAI 手中。

這是一家被證實了誠信惡劣的公司。他們可以為了訓練模型，在未經授權的情況下私自抓取全球數億用戶的隱私數據；他們可以為了硬件夢想，系統性地誘騙對手的員工下載機密、教唆內鬼、甚至欺騙供應商；他們在面對法庭調查時，可以面不改色地隱藏和銷毀證據。

「Sam Altman 非常適合去漫威電影裡扮演一個終極反派。」 Scarlett在經歷聲音被竊事件後，對媒體這麼說

這絕非一句玩笑。如果未來十到二十年，整個人類社會的底層數據、決策系統與智能硬件網，全部架設在這樣一個將法律視為無物、將剽竊視為捷徑的科技帝國之上，那將是人類歷史上最黑暗的宿命。

蘋果在 CNBC 財經節目引發的討論中表明，這疊訴狀不單是為了保護自己的商業利益，更是向全球敲響了一記警鐘：在通往通用人工智慧（AGI）的瘋狂道路上，我們必須立刻用法律的鐵拳，死死按住這頭正在失去理智、橫衝直撞的道德野獸。