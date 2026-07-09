AI泡沫論｜美銀態度逆轉　為爭IPO生意　願向OpenAI提供信貸額度

美國大型科技企業﹑ChatGPT母公司OpenAI計劃上市。有報道指出華爾街大行為了爭取這宗巨型IPO項目，決定一改以往取態，向公司提供信貸額度。



據《彭博》引知情人士透露，美國銀行最近幾周向OpenAI提供了5.2億美元信貸額度，此前該行曾拒絕這家人工智能巨頭的請求。

美銀以往對初創營運模型感質疑

報道提及這項交易顯示，這家美國第二大銀行及其對風險頗為謹慎的行政總裁Brian Moynihan，對持續虧損、卻正推動全球市場走勢的人工智能初創企業的態度出現顯著轉變。就在去年，該行高管仍懷疑，資本支出規模如此驚人的這些公司能否維持其商業模式。

但報道引述知情人士稱，OpenAI籌備首次公開募股，影響了美銀的決定。因涉及內部討論，知情人士要求匿名。以旗下規模龐大的美林財富顧問而著稱的美銀，如果錯過這樣一宗規模巨大的美國股票上市交易，會被視為顏面受損。

OpenAI從銀行獲得信貸額增至逾50億美元

報道又提及OpenAI此前已經獲得了美銀競爭對手的授信安排，美銀的上述信貸額度使其可獲得的資金總額增至逾50億美元。美銀以慢於同行的速度接納OpenAI這家最早取得全球關注的AI公司，凸顯了Brian Moynihan厭惡僅僅基於信念就對企業客戶盲目投資，他通過「負責任成長」的理念，長期向管理團隊灌輸這一風格。

其中一位知情人士稱，美國銀行是在確認市場會支持人工智能及相關企業的商業模式之後，才逐步開始接受為這類企業提供融資，即便它們尚未實現盈利。Brian Moynihan的管理團隊也注意到，投資者願意按並不與基礎盈利掛鉤的估值為這類公司提供支持，這進一步增強了他們的信心。

資料圖片：OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）的身影和OpenAI旗下ChatGPT 標誌。（Reuters）

報道提及美國銀行和OpenAI的代表均不予置評。美銀仍需更多時間進行盡職調查，並讓信貸決策完成其內部控制流程。

早前公司傳出向美政府捐出5%股權

早前《彭博》引述《金融時報》消息指，OpenAI行政總裁Sam Altman及其他高管提議，每家美國頂尖AI開發商都把5%的股份交給一個政府平台機構。《金融時報》稱，這就可能包括Anthropic，以及已經上市的行業領頭羊谷歌、Meta Platforms Inc.，但目前還不清楚其他公司會否同意這一提議。

Altman認為，讓公眾持有OpenAI的一部分股份，是分享AI紅利的最佳方式。