投行觀點｜國泰盈喜料中期可多賺76%　花旗稱全年盈利具上調空間

國泰（0293）於周三（22日）發盈喜，預料今年上半年，將錄得股東應占綜合溢利介乎約60億元至65億元。

按去年上半年，國泰股東應佔溢利為37億元計算，即上半年多賺介乎62%至75.7%。

公司指出，上半年業績亦亦受惠於國泰航空及國泰貨運持續穩健的需求、香港快運表現改善，以及聯屬公司帶來較佳的盈利貢獻。

受到有關消息刺激，國泰今早曾高見14.24元，最新報14.09元，升3.7%，成交額為2.64億元。



2025年12月4日，香港國泰航空公司營運的一架客機在日本大阪關西國際機場升降。（Getty）

花旗發表研報指，國泰在上半年扣除約14億元因減持國航（0753）權益而錄得的非現金收益後，核心盈利約46億元至51億元，遠高於市場預期的約33億元。按盈利指引中位數計，該行估算國泰上半年核心盈利將按年增長約33%。

料核心盈利增長33%

花旗認為，在航空燃油價格按年大升約55%的背景下，國泰仍能實現強勁盈利增長，反映其有效將成本轉嫁客戶，並成功捕捉中東局勢所帶來的轉機需求。

國泰與西九文化區合作推出「『香港精神號』——八十周年紀念版」，該架客機以山水畫作塗裝機身，機尾印有「wesHK」的標誌。（董素琛攝）

該行估計，撇除一次性項目、聯營公司虧損收窄及燃油成本等因素，國泰上半年整體（客運及貨運合併）單位收入按年增長約14%，而單計第二季增長幅度可能更高。

維持予國泰買入評級

花旗預期市場對國泰2026年全年盈利預測存在上調空間，維持「買入」評級，目標價16.2元，並將其列為亞太區首選航空股。