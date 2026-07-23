投行觀點｜Alphabet績後續獲大行唱好　高盛予目標價440美元

Google母公司Alphabet已公布第二季業績。季內收入1,198億美元，高於市場預期的1,172億美元，按年增長24%。至於該季資本支出按年增長接近翻倍，Alphabet行政總裁皮猜（Sundar Pichai）則稱，AI投資正推動整體業務增長。



上調資本開支指引

Alphabet同時宣布，鑒於當前算力受限，計劃在第三季度擴大對第三方算力資源的使用，同時繼續建設和擴充內部算力基礎設施。公司將2026年全年資本支出指引區間，從此前的1,800億至1,900億美元，上調至1,950億至2,050億美元。

2021年11月17日，美國Alphabet旗下公司Google的標誌於紐約市曼哈頓出現。（Reuters）

高盛發表報告，料市場對Alphabet第二季財報的初步解讀與分析將抱持適度積極的反應。

上季雲端業務收入增82%

業績重點摘要如下：i)搜尋及其他業務(Search and Other)與YouTube廣告收入均超出該行的預測，其中搜尋業務按年增長17%尤為顯著，考慮到相較於長久以來關於AI潛在影響的持續爭論，該業務已相當成熟；ii)Google雲端(Google Cloud)收入按年增長82%，遠超該行預期的72%(該預期已超市場普遍預期)，結合其約30%中段的該部門GAAP營利利潤率，應能再次證明前期AI支出正在提供穩健的資本回報率(化解投資者日益高漲的疑慮)；iii)公司未提及對2026年資本支出預測的更新，也未對2027年及未來的資本支出進行框架說明，這仍是投資者持續關注的焦點。

高盛予Alphabet評級「買入」，目標價440美元。