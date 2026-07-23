財經視野｜Alphabet「自行割肉」　足以讓存儲晶片企業扭轉乾坤？

萬眾矚目的Google母公司Alphabet第二季業績，終於揭曉，核心財務數據全面符合市場人士預期。



其中，二季度營收1,198億元（美元‧下同)，按年增24%；營業利潤408億美元，按年增長30%；受Anthropic等股權收益暴增帶動，淨利潤1,121億元，按年大漲298%。

最受關注的Google Cloud，營收248億美元，遠超市場預期的225億元，按年大漲82%，資本支出449億美元，超過市場預期的442億美元。

上調全年資本開支至最多2050億美元

另外一個備受關注的資本開支計劃，Alphabet上調了全年資本開支指引到1,950億美元至2,050億美元之間，此前預計為1,800億元至1,900億美元，按中值計算上調8%。

消息發布後，市場擔憂龐大資本開支能否帶來相應回報，Alphabet盤後大跌4.2%。

不過，這對AI半導體而言，卻是一根救命稻草。

原因很簡單，只要Alphabet這類大廠繼續上調資本開支，AI半導體公司就有做不完的生意。

因為這些資本開支，絕大部分都是用來購買AI晶片，盤後美股的AI半導體板塊，基本都上漲了，包括英偉達、博通、美光、閃迪、SK海力士等等，其中存儲晶片的漲幅較大。

今天的亞洲市場，存儲晶片板塊也出現集體反彈。

昨天，有媒體猜測Alphabet因為財務約束而選擇降低資本開支計劃，結果全錯。

自由現金流轉負數

雖然Alphabet確實存在財務上的壓力，由於資本開支大幅增加，當季自由現金流轉為負58.55億美元，但過去12個月自由現金流仍達到532.73億美元。

公司6月完成A類股、C類股及強制可轉換優先股發行，淨募資496億美元，用於擴建AI基礎設施和全球算力網絡；同時還發行203億美元高級無擔保債券，並建立最高400億美元ATM股票發行計劃，不過截至二季度末尚未啟動該計劃。

支持Alphabet繼續燒錢的，還有一個重要原因，那就是雲業務已簽約但尚未確認收入的積壓訂單（backlog）增至5140億美元，首次突破5000億美元。

2026年2月17日，印度新德里，圖為參展者在印度舉辦的AI峰會中經過一個Google的標誌。（Reuters）

實際上，資本市場對於燒錢的擔憂，主要來自兩個方面：

第一，燒錢可以，但你必須告訴你有能力賺回來，而且不需要等太久，資本不是那麼有耐心；

第二，華爾街大行的估值模型，固然會看PE，但DCF，尤其是FREE DCF更為流行，如果因為燒錢而導致自由現金流下降，那估值模型就會順勢往下調。

Alphabet雲計算的高速增長，以及手裏握有的訂單，滿足第一點，但自由現金流轉負，未滿足第二點。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳在日本東京參加AI生態系統招待會。（Reuters）

不過，Alphabet增加開本開支，存儲晶片板塊可以暫時鬆一口氣了。

後面，還要看其他廠商，特別是微軟、亞馬遜、meta，只有它們的資本開支也上調，存儲板塊或許才會迎來情緒上的反轉。