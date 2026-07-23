美股｜道指收跌506點　納指挫2.15%　Tesla瀉14.5%

Google母公司Alphabet上調全年資本開支預測，增加市場對人工智能（AI）領域成本的憂慮。美股周四（7月23日）下跌， 道指曾挫676點，至收市仍跌506點。納指最多曾跌736點或2.86%，至收市仍挫2.15%；標指則挫逾1%。另外，油價大幅上揚，其中倫敦布蘭特期油至收市升7%，每桶突破100美元。



圖為2026年3月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月24日

【04:23】美股七雄全跌 Alphabet瀉7.1%

道指收市報51,711.65點，跌506.93點或0.97%；納指收報25,137.69點，跌553.21點或2.15%；標普500指數收報7,408.30點，跌90.66點或1.21%。

美股七雄全面下跌 ，Google母公司Alphabet至收市跌7.13% ，為跌幅最大道指成份股。Tesla挫14.52%、Amazon跌4.57%、Meta跌3.36%、微軟挫2.24%，AI晶片龍頭Nvidia挫1.56%，蘋果公司（Apple）亦跌1.30%。

【04:34】中概股指數收跌0.57%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.57%。其中，阿里巴巴ADR跌2.15%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【04:30】現貨金價跌近2% Bitcoin現報6.5萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,050.25美元，跌79.84美元或1.93%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報65,123.52美元、24小時內跌逾1%。

【04:03】布油升穿100美元 美元指數上揚

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報 92.19美元，漲5.36美元或6.17%。倫敦布蘭特期油收報100.69美元，漲6.62美元或7.04%，創下5月以來的新高。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.44，升0.32%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報163.80，約升0.41%。

【03:50】恒指夜期收報24,885點 低水326點

恒指夜市期指收報24,885點，跌325點，較恒指收市25,210點，低水326點，成交16,986張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間7月23日

【22:51】Alphabet跌逾7% Amazon跌半成

道指最新報51,686點，跌531點或1.02%；納指最新報25,092點，跌598點或2.33%；標普500指數現報7,406點，跌92點或1.23%。

重磅科技股方面，Alphabet現跌7.18%，為跌幅最大道指成份股；Tesla瀉13.52%、Amazon跌4.97%、微軟挫2.75%、AI晶片龍頭Nvidia跌2.15%、蘋果公司（Apple）跌1.54%。

【22:44】紐約期油升逾5% Bitcoin現報6.5萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶91.61美元，漲4.78美元或5.51%。倫敦布蘭特期油每桶報100.56美元，升6.49美元或6.90%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,975.74美元、24小時內跌逾1%。