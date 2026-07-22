美股｜道指收市倒跌6點　納指挫0.57%　超微電腦升19%

市場等待科企巨頭公布業績，以評估受人工智能（AI）熱潮推動的市場能否持續。美股周三（7月22日）下跌， 道指日內雖曾升286點，但至收市倒跌6點；納指則跌0.57%。油價繼續上揚，最新約升3%。



圖為2025年5月19日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月23日

【04:23】超微電腦升19% SpaceX跌逾6%

道指收市報52,218.58點，跌6.06點或0.01%；納指收報25,690.90點，跌146.30點或0.57%；標普500指數收報7,498.96點，跌10.24點或0.14%。

投資者關注Google母公司Alphabet ，以及Tesla在盤後發布季績。其中，Alphabet至收市跌1.46%、Tesla挫1.30%。其他重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia升2.30%，為升幅最大道指成份股。Amazon跌1.09%、微軟挫1.86%，蘋果公司（Apple）亦跌0.56%；

另外，AI伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer）公布第四季已獲超過600億美元的訂單，股價至收市漲19.84%。SpaceX跌6.70%，股價創收市新低。

【04:04】中概股指數收跌1.80%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.80%。其中，阿里巴巴ADR跌1.21%。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

【04:03】油價約升3% 美元指數微跌

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報86.83美元，漲2.49美元或2.95%。倫敦布蘭特期油收報94.07美元，漲3.06美元或3.36%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.12，跌0.05%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報163.13，約跌0.03%。

【04:01】現貨金價升逾1% Bitcoin接近6.9萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,132.00美元，漲54.19美元或1.33%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報65,905.00美元、24小時內約升0.7%。

【03:57】現貨金價升近2% Bitcoin現報6.6萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,084.07美元，漲76.30美元或1.90%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,387.22美元、24小時內約升2%。

【03:50】恒指夜期收報24,997點 高水104點

恒指夜市期指收報24,997點，升81點，較恒指收市24,892點，高水104點，成交12,009張。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間7月22日

【22:50】微軟跌逾2% 超微電腦飆24%

道指最新報52,286點，漲62點或0.12%；納指最新報25,708點，跌128點或0.50%；標普500指數現報7,496點，跌12點或0.17%。

重磅科技股方面，微軟現跌2.30%、Amazon挫1.35%、蘋果公司（Apple）跌0.85%。TAI晶片龍頭Nvidia漲0.25%。

另外，AI伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer）股價飆升24.51%，該公司表示第四季新訂單已獲得超過600億美元的訂單，並預計毛利將超過先前預期。

【22:40】油價約升3% Bitcoin現報6.5萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶86.65美元，漲2.31美元或2.74%。倫敦布蘭特期油每桶報93.81美元，升2.80美元或3.08%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$65,627.73美元、24小時內跌逾1%。