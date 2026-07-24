財經視野｜晶片股遭拋售　懷疑聲中貝萊德高喊「超配」美股！

過去幾周，閃迪、美光科技等晶片股從華爾街最大的AI贏家淪為跌幅最慘重的股票。但全球最大資產管理公司貝萊德認為，投資者或許誤判了形勢。



貝萊德表示，近期科技和半導體股票的急劇拋售屬於「反應過度」，並警告市場正在將「AI競爭格局的轉變」與「AI投資崩潰」混為一談。該行繼續維持「超配」美股的立場，並建議投資者重點關注電力、晶片和數據中心等AI瓶頸領域。

拋售過頭，AI邏輯未變

過去一周，費城半導體指數暴跌11%，一度進入熊市區間，拖累標普500和納斯達克指數分別下跌2%和3%。近兩天始見低位輕微反彈。

引發恐慌的導火索是市場對低成本AI大語言模型可能顛覆現有格局的擔憂。但貝萊德投資研究所首席投資策略師Roelof Salomons及其團隊在7月20日發布的周評中明確表示："我們認為這些波動反應過度。更便宜的AI改變的是贏家格局，而非投資邏輯本身。"

貝萊德進一步指出，市場正在犯一個關鍵錯誤——將"AI競爭格局的轉變"與"AI投資的崩潰"混為一談。低成本AI的出現不會削弱AI投資需求，反而可能推動更廣泛的採用，進而強化對AI基礎設施的需求。

這意味着電力、晶片和數據中心等AI供應鏈上的瓶頸環節，反而可能因AI普及而獲得更大的增量需求。

核心驅動依然是「盈利」，維持超配美股

儘管中東局勢再度緊張，但貝萊德表示，強勁的經濟增長和持續的盈利擴張使其繼續維持對美股的「超配」立場。

貝萊德指出，企業盈利增速依然快於資金成本的上升。目前市場共識預計，標普500指數2026年的盈利增長率將達到25%左右，顯著高於三個月前預計的18%。

貝萊德對其AI基礎設施投資邏輯的信心同樣堅定不移。

在其最具確信度的投資組合主題中，貝萊德繼續建議超配美股，重點關注AI瓶頸領域，包括電力、晶片和數據中心。

對於中國市場，貝萊德維持中性立場。他們認為物理AI領域存在機會，但"廉價開源AI不一定轉化為AI提供商的盈利能力"。