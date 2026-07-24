滙豐續售非核心資產　售新加坡壽險及健康險業務　作價21億美元

滙豐 （0005）繼續出售非核心資產，該行公布已同意將滙豐人壽保險（新加坡）私人有限公司出售予安聯，代價為27億新加坡元（21億美元），待監管機構批准後，預期於2027年上半年完成。



滙豐表示，出售事項預期為滙豐集團帶來18億美元的除稅前收益，並估計其普通股權一級資本比率因此上升最多15個基點。

料錄18億美元稅前利潤

完成後，滙豐與安聯將訂立為期15年的獨家銀行保險分銷協議，據此，滙豐將繼續向其在新加坡的客戶分銷優質保險產品。於訂立分銷協議時，滙豐將獲得2億新加坡元（2億美元）的初始一次性現金付款。

滙豐表示，交易乃基於對滙豐人壽新加坡所進行的策略性檢討，認為出售該業務對各方而言屬最佳結果。交易是滙豐集團持續精簡業務架構的一部分，滙豐集團聚焦於具明顯競爭優勢且最能推動集團發展並助力客戶的領域，藉以提升領導地位及擴大市場佔有率。

滙豐人壽新加坡去年錄稅前利潤1.18億坡元

致力於支持新加坡發展成為國際財富管理及批發銀行樞紐。對滙豐的策略而言，新加坡至為重要，也是滙豐集團投資與成長的重點所在。

滙豐人壽新加坡為滙豐控股的間接全資附屬公司。其主要業務為在新加坡承保及分銷人壽保險及投資相連產品。滙豐人壽新加坡於2025年錄得除稅前利潤1.18億新加坡元。