黃仁勳力挺中國AI模型：非常優秀　美國公司應被准用

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳7月22日表示，美方企業理應正常使用「非常優秀」的中國模型，並直言美國無需畏懼中國開源模型，真正風險是國內主張封鎖模型的聲浪。此前，OpenAI及Anthropic指責中國競爭對手竊取其模型，並警告中國的開源模型威脅到美國在AI領域上的領先地位。



黃仁勳認為，美國公司「絕對」應被准許使用中國模型，斷言「中國絕不可能把美國公司擠出市場」，但開放開源模型降低 AI 使用門檻，擴大整體市場，帶動晶片、算力等需求。

OpenAI、Anthropic 等美國AI企業曾指控中國模型透過「蒸餾」盜取技術，憂心自身領先優勢流失。而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）21日稱正在調查中國AI模型是否存在竊取知識產權的行為，並揚言一旦發現相關行為，或實施制裁。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳在日本東京參加AI生態系統招待會。（Reuters）

黃仁勳駁斥開源模型存有後門的質疑，指出企業可透過「隔離沙箱」管控，開放反而利於外部研究人員排查漏洞、強化安全。他稱：「如果所有事情都變成單一模式、單一攻擊點、單一故障源，我認為世界將變得更加脆弱。」

針對美方所謂「竊取知識產權」論調，黃仁勳指出，跨模型學習本就是技術發展常態。他主張監管應針對違規盜取知識產權行為，而非全面封鎖模型。

黃仁勳還表示，絕不可能出現中國將美國公司擠出市場的情況，可能性為0，認為華爾街及白宮對Kimi K3的理解是完全錯誤。