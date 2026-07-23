中美AI競賽 | 月之暗面K3模型驚艷　白宮批或用被禁售Nvidia晶片

中美雙方之間就人工智能（AI）模型之間的角力，有升級趨勢。據《彭博》引述一名白宮官員指責內地AI企業月之暗面在開發震驚業界的Kimi K3模型時，不當使用了美國的AI模型和Nvidia（英偉達）晶片。



白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios周三（22日）在社交媒體發文稱，月之暗面「獲取了配備Nvidia GB300的伺服器，並在泰國使用過GB300，可能用於訓練其AI模型」。他藉此指控月之暗面在開發產品時違反了美國出口管制規定和相關公司的服務條款。

美政府禁Blackwell產品售予華企

Michael Kratsios所指的伺服器屬於Nvidia Blackwell系列產品，美國禁止其向內地企業銷售。儘管特朗普政府允許部分Nvidia H200晶片對華銷售，但禁止出售更先進的Blackwell產品。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

今年5月的一份備忘錄再次確認，負責AI晶片出口管制的美國工業與安全局限制向內地以外地區的中國企業銷售先進處理器。特朗普政府官員目前正在調查是否有企業利用漏洞將先進AI晶片運往中國公司的境外子公司。

Nvidia一名發言人此前否認存在相關漏洞，稱公司始終按照不存在漏洞的方式開展業務。據報道該公司未回應就Michael Kratsios上述帖文提出的置評請求。

K3模型綜合能力與美先進模型相若

月之暗面的K3模型打破了外界有關中國AI能力明顯落後於OpenAI和Anthropic PBC等美國領先企業的看法。月之暗面稱，其開放權重模型的綜合能力超過幾乎所有競爭對手，僅次於Anthropic的Claude Fable 5和OpenAI的GPT-5.6。該模型發布後引發科技股拋售，情形類似DeepSeek去年帶來的衝擊。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

Michael Kratsios稱，月之暗面「開發了一套複雜的內部平台，對美國模型進行大規模蒸餾」。所謂蒸餾，是指AI研究人員利用「教師模型」的輸出訓練「學生模型」，並復製前者的部分能力。

美國財政部長貝森特周二（21日）也表達了類似擔憂，儘管並未點名月之暗面。他懷疑部分中國開源AI企業通過盜竊智識產權來開發AI模型。

貝森特在接受Fox Business採訪時表示：「本屆政府支持開源模型，但我們不支持智慧財產權盜竊。尤其是，當我們發現海外模型盜竊自美國優秀企業時，我們有能力對這種行為實施制裁」。

貝森特的言論呼應了OpenAI和Anthropic日益強烈的指控。兩家公司稱，內地競爭對手系統性且未經授權地利用美國領先模型的輸出，以極低成本開發新一代聊天機器人。Anthropic此前曾指控月之暗面對其模型進行蒸餾。月之暗面尚未回應這些指控。

今年4月，特朗普政府承諾將採取進一步措施應對所謂「對抗性蒸餾」，包括考慮追究外國行為主體責任。美國眾議院和參議院議員也在推進目標類似的立法，擬將被認定不當蒸餾美國模型的中國企業列入黑名單或實施制裁。

另一方面，OpenAI總裁Greg Brockman承認，月之暗面開發了一種具有競爭力的全新人工智能模型，且表示不確定有關企業是否搭了自己公司技術的便車。

Greg Brockman周二接受《彭博》訪問時， 談到月之暗面不久前發布的Kimi K3說﹕「這是一個相當不錯的模型」，「這一點毋庸置疑。」

2026年7月10日，蘋果公司起訴Open AI及兩名前員工，指控對方通過前員工系統性竊取蘋果的商業機密。（Reuters）

這位OpenAI的聯合創辦人表示，現在判斷月之暗面是否非法提取了OpenAI模型的結果來改進自身即進行所謂蒸餾「為時尚早」。他又表示﹕「這的確是我們一直都在關注的」 。

Greg Brockman說，他看到一些估算表明，中國在模型開發方面可能只比美國落後四個月。也有其他人工智能專家認為差距可能更小。

隨著內地模型不斷改進，有人揣測特朗普政府可能會對其頒布禁令。OpenAI在一份聲明中表示，開放模型對於「實現人工智能的民主化」至關重要，而「內地開源模型的進步並非反對開放的理由。」