港人日本自駕遊意外　保聯教路　倘遇意外採取六措施

不少港人到海外旅遊時會選擇租車自駕，而近日日本北海道富良野接連發生涉及香港旅客自駕遊的交通意外，香港保險業聯會就提醒，旅遊保險可為旅途中突發事故提供保障，受保人須遵守當地法律及採取合理謹慎措施，以免影響保險保障。



日本北海道7月20日發生致命車禍，一架港人自駕遊汽車在富良野的道路上與另一架汽車相撞，造成1死5傷，死者為53歲的香港女遊客。（札幌電視台 截圖）

旅遊保並非涵蓋所有交通意外而引致的損失

保聯指出，一般而言，旅遊保險主要提供個人意外、醫療及旅程相關保障，並非涵蓋所有交通意外而引致的損失。例如租用車輛本身的損毀，一般不屬旅遊保險保障範圍，而是旅客應透過租車公司提供或額外購買綜合汽車保險（即全保）承保。有關保障包括碰撞損毀豁免保障、車輛損毀或失竊保障，以及第三者責任保險等。

不過，相關汽車保單通常設有高額自負額（俗稱「墊底費」），而現時市面上不少旅遊保險計劃均設有自駕遊墊底費保障， 賠償受保人因意外而需向租車公司支付的自負額。 保聯提醒市民，旅遊保險普遍不保障任何違法或非法行為所引致的損失或責任。若駕駛者涉及違反當地交通法例， 例如未持有效國際駕駛許證、醉酒駕駛等，所引致的損失將不獲賠償。

如發生交通意外 建議採取六大措施

至於因不熟悉當地道路環境而引發的交通意外，例如誤入逆線或誤判路面情況等，保險公司一般不會單憑事故表 面情況而拒絕賠償，而會參考當地警方調查報告及事故證據，評估事件是否涉及蓄意、魯莽或危險駕駛等情況， 再決定理賠安排。

一名香港女子在日本靜岡縣自駕遊期間，駕車意外撞入一間麵店，造成兩人受傷，涉事車輛車頭損毀。（NHK News截圖）

保聯提醒公眾，如在外地發生交通意外，應首先確保自身及同行人士安全，並盡快離開危險位置，其後採取以下措施： 1. 即時報警及通知租車公司，並確保租車公司已通知其汽車保單的承保商； 2. 拍攝現場環境、車輛損毀情況及相關證據，以作記錄； 3. 妥善保存所有收據、警方文件及與租車公司的往來紀錄； 4. 回港後盡快向旅遊保險公司申報事故； 5. 如旅遊保險計劃涵蓋租車自負額保障，應提交租車公司付款證明及相關文件提出申索； 6. 按保險公司要求提供補充資料及文件。

市民外遊前應了解保單保障範圍，並將旅遊保險資料及緊急聯絡方式交予未有同行的親友保存，以便發生事故 時協助聯絡保險公司及處理索償事宜。此外，大部分旅遊保險計劃均設有 24 小時緊急支援服務，受保人如遇上交通意外、醫療需要或語言溝通困難等情況，應盡快透過緊急支援熱線尋求協助。