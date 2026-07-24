財經視野｜AI算力需求續爆發　Intel交出15年來最強季度收益增幅

美股AI敘事開啟新一輪大風暴。「科技七巨頭」一夜重挫，市值單日蒸發近8000億美元，晶片「老登」卻上演翻身逆襲。



繼Google母公司Alphabet、Twsla業績之後，Intel（英特爾）交出過去15年來最強增長財報。

受益於AI算力需求持續爆發，Intel上季營收增25%大超預期，同時指引保持高增。

英特爾：A smartphone with a displayed Intel logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. （Reuters）

Intel年內股價已倍翻

周四美股盤後，公司股價一度漲超13%最高衝至113.7美元，不過隨後又大幅收窄至4%附近。

今年迄今，公司累計漲幅已超115%，目前最新市值5,037.56億美元。

營收飆漲25%

財報顯示，該公司上季營收為161.3億美元，按年增長約25%，遠超市場預期的144.3億美元。這是自2011年第三季以來、近15年最快的季度增速。

季度GAAP運營利潤為17.96億美元，去年同期為虧損31.76億美元，運營利潤率達11.1%。

非GAAP運營利潤27.70億美元，非GAAP運營利潤率17.2%，受R&D與MG&A等運營費用降低（按年下降6%）的正面推動。

GAAP毛利率40.4%，非GAAP毛利率41.8%。

GAAP歸母淨虧損110.33億美元；非GAAP歸母淨利潤21.97億美元；GAAP攤薄每股虧損2.16美元，非GAAP攤薄每股收益0.42美元。

分業務看，客戶計算業務穩紮穩打，數據中心與AI業務成為最大增長「引擎」。客戶計算業務部門（CCG）上季營收按年增長13%至89億美元，增速遠超一季度的僅1%。

數據中心與人工智能業務部門（DCAI）營收按年增長59%至63億美元，增速約為一季度22%的2.7倍。

代工服務Intel Foundry營收按年增長31%至58億美元，增速將近一季度16%的兩倍。

季度末，現金及現金等價物與短期投資共計297.27億美元，按季大幅下降；因季度內進行設備與淨室建設等資本投資，調整後自由現金流為負84.19億美元。

Q3指引積極

除了亮眼的業績，還有令市場興奮的前景指引。Intel預計2026年第三季度營收為158億至168億美元。即使按照區間下限計算，也明顯高於分析師平均預期的151億美元。預計第三季度GAAP攤薄每股收益為0.31美元，同樣高於市場預期的0.27美元；非GAAP攤薄每股收益為0.38美元。

調高今年資本開支至逾200億美元

與此同時，Intel將2026年資本開支大幅上調至200億美元以上，並預告2027年的資本開支將顯著高於2026年，積極轉型為向其他公司生產晶片的製造商。

Intel財務總監David Zinsner表示，由人工智能驅動的計算持續走強，為支持今年和明年在產品與代工業務上的預期增長，公司正大幅增加對設備、潔淨室空間和基板的投資。

另外，該公司透露正與服務器CPU客戶簽署長期供應協議，部分協議已鎖定價格，部分則約定採購規模。

英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）。（Reuters）

公司已達成10項長期協議。

管理層透露，核心18A節點已實現量產且良率超預期，定製晶片業務年化收入正向40億美元邁進；預測行業服務器CPU今年和明年的出貨量將出現強勁的雙位數增長，這一勢頭將延續至2028年。

在業績電話會上，公司行政總裁陳立武表示，公司由AI驅動的業務總體按年增長超過70%，其中包括創紀錄的數據中心業務增長，並貢獻了約70%的總營收。

人工智能正推動對計算能力的空前需求，隨着公司持續發力，英特爾在CPU業務、ASIC、先進封裝以及龐大的晶圓代工網絡等領域都具備了實現可持續增長的良好態勢，

陳立武指出，整個行業正面臨歷史上最嚴峻的供應限制之一，涵蓋了先進邏輯晶片、硅晶圓、存儲器以及基板。在可預見的未來，這些短缺將持續存在。