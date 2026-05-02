Intel單月倍升　破頂千禧年歷史高位　「沒落貴族」如何4步反擊？

老牌美國芯片製造商英特爾Intel（美：INTC），早先幾近危急存亡之秋，面對芯片行業的巨變， 英偉達Nvidia（美：NVDA）領軍的GPU逐步主導算力市場，令公司原本的業務節節敗退，於2024年中期由盈轉虧，股價亦一度瀉至20美元左右的低迷。



山重水復疑無路，柳暗花明又一村，公司股價本周接連破頂，闖上100美元大關，僅4月之內便爆升逾1.2倍，甚至上一次如此靚麗表現，還是千禧年科網泡沫時期。英特爾「沒落貴族」的華麗轉身，究竟是時來運轉，定是有良策奏效方才力挽狂瀾？



業績指引同勝預期 股價破頂千禧年高位

4月24日，英特爾股價單日暴漲逾兩成，創下自1987年以來最大單日漲幅。更重要的是，公司股價周刷新2000年科網泡沫時期的歷史記錄，相當於時隔26年，終於「返到家鄉」，甚至周五再闖上百元大關，收報99.62美元，單日漲5.44%，市值暴升至5,000億美元。

今次暴漲的直接推手，便是公司季度業績轉好，儘管從業績結果看，公司仍錄虧損，甚至首季虧損擴大至37.3億美元，去年同期則蝕約8.2億美元。不過經調整美股盈利，就錄得0.29美元，超過預期的0.1美元。營收升7%至135.8億美元。而視乎指引，公司則預計營收將介乎138億至148億美元，同勝預期，股價方才一飛沖天。

英特爾股價刷新2000年科網泡沫時期的歷史記錄，逼近百美元大關。

一、2024年中盈轉虧 裁員兼停派息「止血」

回望2024年中期，英特爾業績晴天霹靂般由盈轉虧，同時宣佈第四季起停止派發股息，為1992年以來的首次，自從一沉百踩，股價跌至僅僅20美元左右，軍心動蕩不安。

從當時的策略而言，公司旋即壯士斷腕血，宣佈裁減15%人手或1.5萬人，同時出手非核心資產節省開支。隨後新任執行長陳立武亦拍板決定，延緩擴張步伐，暫停歐洲兩座晶圓廠的建設計畫，並放緩美國俄亥俄州新廠的推進速度，變陣「止血」。

陳立武自2025年3月18日起擔任英特爾（Intel）公司執行長。（資料圖片）

二、聯手Nvidia重振旗鼓 Mag7競相合作

不過更顯著的轉變，是於去年9月起，英特爾與Nvidia「化敵為友」，強強聯手。Nvidia當時宣佈，將出資50億美元，以每股23.28美元買入英特爾股份，英特爾則負責利用Nvidia的技術，設計及客製化興建數據中心及CPU，並發展個人電腦產品。消息傳出後，英特爾股價應聲狂飆三成，一洗頹勢。

捷報頻傳，自Nvidia率先支持之後，「美股七雄」競相合作。4月初，公司先是宣佈加入馬斯克（Elon Musk）的TeraFab計劃，為旗下企業Tesla（美：TSLA）、SpaceX與xAI開發芯片，目標每年提供高達1太瓦的運算能力。

此後不久外電傳出消息，蘋果Apple（美：AAPL）或正在評估採用英特爾18A-P製程生產M系列芯片，谷歌Google（美：GOOGL）則在考量藉助英特爾EMIB先進封裝技術推進TPU v8e項目。

Nvidia早先宣佈，將出資50億美元，以每股23.28美元買入英特爾股份。（資料圖片）

三、AI發展轉型需「協調」能力 CPU變廢為寶振興

歸根結底，英特爾業務的華麗轉身，相當一部分原因要感激CPU的「變廢為寶」式的復興。公司早先失寵，多源自AI敘事集中於GPU，市場弱化CPU的作用。但行至如今，AI的需求也由訓練模型，轉型向發展推理及智能體，原本用於「計算」的GPU難以滿足需求，需要CPU負責「調度」，因而催生出對CPU的需求。

大摩報告就指出，隨着AI從單純的「生成」向「自主行動」發展，真正的運算瓶頸已經從運算能力轉移至協調運算能力，而協調和調度的關鍵零部件就是CPU。其預計，直至2030年，單是數據中心的CPU潛在市場規模，就將有825億至1100億美元。

這張攝於2025年8月22日的設計圖片中，可見美國國旗、晶片生產商英特爾（Intel）的標誌和「10%股份」的字眼。（Reuters）

四、特朗普逢低入市砸錢力撐 九個月大賺逾兩千億

此外，美國政府的背書同樣可稱關鍵。去年8月，特朗普政府逢低入市，成為大股東，協議以每股20.47美元價格，收購英特爾10%股權﹙還未計入政府擁有的認股權證﹚，即公司4.333億股普通股，投資價值約88.5億美元，其中政府直接持有超過2.7億股，部分股份存放於托管賬戶中。

以如今逼近100美元的價格計，政府此批持股價值已經大升至431億美元，相當於持貨九個月，賬面便大賺逾342億美元或3.9倍，折合約2,670億港元，有政府作為大股東支持，無疑為公司股價及業務均注入強心針。

黃敏碩指出，投資者現下若想買入英特爾，需待回調才作考慮。（資料圖片）

黃敏碩：英特爾漲幅已勁 再向上空間有限

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩表示，英特爾近來漲幅已然驚人，但始終技術含量並非走得那麼前，只是目前市場認為需求增加，方才追高炒上。以目前股價看來，過去一個月已近乎倍升，再向上的空間有限。

且公司目前仍未扭虧，黃敏碩引述數據指，公司目前預測市盈率去到119倍，未算便宜，希望今年可以成功因訂單增加而扭虧，或才可稱為轉捩點。如若想要入市，亦建議投資者待股價回調至65至70美元時才作考慮。

黃敏碩直言近來Deepseek模型更新，令市場意識到AI軟件相關的股份，競爭仍然非常激烈，反而是半導體等硬件產品，需求仍然巨大。（資料圖片）

硬件芯片股仍有行情 港股推薦納芯微

但從板塊總體前景而言，黃敏碩直言近來Deepseek模型更新，同時推出減價吸客，令市場意識到AI軟件相關的股份，競爭仍然非常激烈，反而是半導體等硬件產品，需求仍然巨大，尤其是伴隨AI發展，產業鏈的需求已經由GPU延伸至CPU，相信板塊熱潮不變。

美股方面，AI硬件領域不乏明星股份，黃敏碩直言若論首選仍是揀英偉達，相信領導地位不變，其技術和應用不會出現太大的壓力，且真金白銀賺到的錢可觀。儘管公司股價近幾個月漲幅放緩，但相信在200美元位置再上車，都值博。另外AMD（美：AMD）亦都值得關注。

至於港股，芯片股炒風同樣甚囂塵上，黃敏碩就表示，會推薦一隻略冷門的股份納芯微（2676），該公司主要製造模擬芯片。其表示內地時下無論汽車或電子消費品，該領域的需求都在增加，他引述數據指，例如內地汽車模擬芯片的市場規模，2024年時僅有371億元，但預計至2029年時已經可以高達858億元，複合年增長率為17.6%，因此會是機具想象力的市場。