針無兩頭利！日圓見40年低恐令通脹升溫　支持央行今年再加息

日本關鍵通膨指標三個月來首次加速，這將支持該國央行繼續處於年內再次加息的軌道上。



上月核心通脹升1.7%

《彭博》引述日本總務省周五公佈，6月剔除生鮮食品的消費者價格按年上漲1.6%，符合彭博調查經濟學家所得預估中值。

日本央行密切關注的核心通脹指標，即剔除生鮮食品和能源的消費者價格上漲1.7%。整體消費者價格也上漲1.7%。

能源成本推動通膨加速。雖然政府補貼幫助壓低能源價格，但降幅較上月明顯放緩。耐久財和醫療服務費等其他分項也對通脹加速有所貢獻。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

利率提升至95年來最高

日本央行上月已將基準利率上調至1995年以來最高水平，最新通膨數據將支持其繼續加息。日圓兌美元創下約40年來新低，也令已經警惕通脹上行風險的決策者更加擔憂。

市場普遍預計日本央行將在7月31日的下次政策會議上維持利率不變。大多數日本央行觀察人士預期，該行將在12月再次加息。

2025年11月7日，日本東京，財務大臣片山皋月在眾議院預算委員會會議上舉手回答問題。(Getty)

日財相稱採取大膽措施應對匯市

另一方面，日本財務大臣片山皋月表示，當局將根據需要採取大膽措施，以堅決應對外匯市場動向，美國財政部報告亦強調了雙方共識，即過度的匯率波動是不利。

片山皋月表示：「我們將在任何必要的時候做出適當的回應，這意味著採取果斷的行動。」

片山皋月指，美國財政部發布的半年度外匯報告提到了去年9月美日財長發表的聯合聲明中所達成的共識。她表示，當然「過度波動是不利的」這一前提是該協議的基礎，根據該聯合聲明，「我們保持著密切、持續的磋商 —— 每天24小時，全年365天。」