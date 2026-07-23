日圓兌港元匯率4.8算｜日本旅行信用卡14大 免費入貴賓室/8%回贈

旅遊信用卡｜日圓跌至4.804算！創40年低位！無論是準備出發去日本，還是打算去日本旅行的朋友都要注意！想用最抵匯率遊日要簽卡哪張卡？原來大部份信用卡於海外簽賬都會有1.95%手續費（CBF）！但只要揀1張回贈高的信用卡，除時可以賺回手續費！今次《香港01》好食玩飛為大家精心挑選旅遊必備信用卡，無論你著重現金回贈、里數回贈、免海外簽賬手續費，抑或想入Lounge歎碗魚蛋粉，統統都可以照顧到！其中1張最高可以回贈8%，想知哪一張？即看內文！



日本持續疲弱，本周三（7月22日）日圓兌美元乏守163大關，兌港元一度低見4.804算，再創40年新低！準備在暑假遊日的港人有福了！現在日本大部份商店都可以使用信用卡付款，無需要帶備大量現金旅遊，而且使用信用卡簽賬更貼近當日匯率，但最大的缺點是信用卡在外國消費都會有1.95%手續費，想慳到最盡，就要揀回贈高的信用卡！

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去旅行當然要準備多兩張信用卡傍身。（unsplash）

去旅行想慳得$1蚊得$1？除了賺信用卡現金、里數回贈外，預訂機票、酒店時還可以透過指定信用卡或優惠碼節省金錢，幫銀包補補血！

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憑指定優惠碼及Mastercard World Legend、World Elite、World Select及World Consumer卡，消費可享低至9折優惠！

優惠期：即日起至2026年12月31日 07:59

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Agoda x VISA Infinite信用卡 —— 預訂3晚酒店送1晚

推廣及使用日期：即日起至2026年12月31日

酒店入住期：即日起至2027年12月31日

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對於講求實際的朋友，現金回贈最直接了當。雖然海外簽賬大多要收取1.95%外幣手續費，但只要手持一張高現金回贈的旅遊信用卡，扣除手續費後，隨時「淨賺」幾百蚊！補貼你買手信！以下幾張高現金回贈神卡，絕對是你的回血恩物！

旅遊信用卡推薦【1】Aeon WAKUWAKU —— 3%日本簽賬回贈／6%網上簽賬回贈

Aeon WAKUWAKU —— 3%日本簽賬回贈／6%網上簽賬回贈

喜歡遊日的朋友，就一定要申請一張Aeon WAKUWAKU傍身！憑卡在日本簽賬有3% WAKU COIN回贈外，它還是一張擁有6%網上簽賬回贈的網購神卡！而且申請門檻低，無最低年薪要求，學生都可以申請，而且永久免年費！

Klook x AEON信用卡優惠 —— 低至9折優惠

憑指定優惠碼及AEON信用卡，並以港幣付款，酒店、海外活動可享低至9折優惠！

優惠期：即日起至2026年7月31日

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旅遊信用卡推薦【2】BOC Chill Card —— 5%海外消費或網購回贈

BOC Chill Card —— 5%海外消費或網購回贈

如果平日喜歡旅行，間中又會網購，中銀Chill Card可說是補位神卡！無論在海外餐飲、購物、交通，一切海外實體簽賬都有5%現金回贈，扣取手續費1.95%，還有3.05%落袋！不過每月回贈上限較低，只有HK$150，換句話簽賬滿HK$3,260就已經到達回贈上限，如果高消費一族可能要夾其他信用卡一起使用！

旅遊信用卡推薦【3】滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡 —— 雲閃付4.4%回贈

平日經常返深圳、去澳門，就要申請一張滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡傍身！只要綁定銀聯支付App「雲閃付」，在內地消費可以賺取多達4.4%回贈！登記「最紅自主獎賞」選擇「賞世界」，海外簽賬都可享全年高達 2.4%獎賞錢回贈。

滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石卡 —— 雲閃付4.4%回贈

Klook x 銀聯卡優惠碼 —— 低至9折優惠

憑指定優惠碼及銀聯卡信用卡，並以港幣付款，酒店、海外活動可享低至9折優惠！

優惠期：即日起至2026年7月31日

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旅遊信用卡推薦【4】富邦白金卡 —— 8%台幣簽賬回贈／4%日韓簽賬回贈

富邦白金卡 —— 8%台幣簽賬回贈／4%日韓簽賬回贈

喜歡飛台灣飲飲食食，就要申請富邦白金卡！以台幣簽賬可獲相等於8%的積分回贈，而日圓、韓圜也有相等於4%的積分回贈，回贈比率相當高！而且積分兌換不用累積到HK$100才兌換，最低HK$20已經可以兌換！不過唯一的缺點是每年積分都會清0重新計算，大家要留意到期日，及早兌換。

推廣期：即日起至2026年6月30日

Klook x 富邦VISA信用卡優惠 —— 低至5折優惠

憑指定優惠碼及富邦VISA信用卡，並以港幣付款，簽賬、台灣活動可享低至5折優惠！

優惠期：即日起至2026年7月12日

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旅遊信用卡推薦【5】HSBC Visa Signature卡——3.6%獎賞錢回贈

HSBC Visa Signature卡——3.6%獎賞錢回贈

以HSBC Visa Signature卡登記「最紅自主獎賞」計劃，並選擇「賞世界」回贈，憑卡於海外、中國内地及澳門的簽賬首HK$100,000簽賬可獲享額外5X「獎賞錢」，折合約3.6%獎賞錢回贈。

推廣期：即日起至2026年12月31日

Klook x 滙豐信用卡優惠 —— 低至67折優惠

憑指定優惠碼及滙豐信用卡，並以港幣付款，酒店可享低至9折、活動及體驗低至67折！

優惠期：即日起至2026年8月31日

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旅遊信用卡推薦【6】DBS Live Fresh —— 6%現金回贈

DBS Live Fresh信用卡最適合旅行使用，全因所有外幣簽賬都可以享有1%無上限回贈！如果在DBS Card+ app登記心儀交易類別為「網上外幣簽賬」，隨後每月選取的交易類別即可享額外5%現金回贈。兩項回贈加起來有足足6%，扣除1.95%海外簽賬手續費，還有4.05%回贈！喜歡網購的朋友千萬不能錯過！

DBS Live Fresh —— 6%現金回贈

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新客戶經以下MoneyHero連結申請DBS Live Fresh Card，除了可享高達6％網購簽賬回贈外，更可獲獨家禮遇：

🎉全新客戶禮遇（任選其一）：

HK$400 Apple Store 禮品卡; 或

HK$400 惠康購物現金券



優惠受條款及細則約束。

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旅遊信用卡推介——儲飛行里數篇

對於熱愛旅遊的朋友，儲里數隨時比現金回贈更抵！只要選對信用卡，旅行簽賬隨時賺取低至HK$2=1里！儲夠里數換一張日本來回機票，甚至升級坐Business Class歎住飛都得！回報率分分鐘高過現金回贈！想知邊張卡儲里數最快、最易入Lounge？即睇以下推介！

旅遊信用卡推薦【7】DBS Black World Mastercard —— 高達 32,000 里數／送Apple Store禮品卡

DBS Black World Mastercard擁有海外簽賬低至$2 = 1里數的優勢，吸引不少里數黨申請，而今期迎新優惠亦相當吸引！全新信用卡客戶即日起至2026年10月5日經網上申請DBS Black World Mastercard，成功獲發新卡並於發卡後3個月內累積指定合資格簽賬，可獲高達32,000里數迎新優惠。

DBS Black World Mastercard 迎新獎賞條件與里數回贈 條件 / 任務 可獲里數 累積合資格簽賬滿 $8,000 8,000 里 累積合資格簽賬滿 $20,000 12,000 里 累積合資格簽賬滿 $60,000 30,000 里 獲發新卡後成功申請一次Flexi Shopping分期計劃 額外 2,000 里 ＊簽賬要求需於發卡後 3個月內 完成

DBS Black World Mastercard —— 高達 32,000 里數

高達32,000里數

簽賬門檻：$8,000起

推廣期：即日起至2026年10月5日

更多詳情🔎 DBS信用卡迎新優惠條款及細則

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1. HK$1,500 Apple Store 禮品卡; 或

2. HK$1,500 惠康購物現金券; 或

3. HK$1,500 Trip.com電子禮券; 或

4. 16,000 Max Miles 飛行里數; 或

5. Delsey 30" GRENELLE SE 前開蓋可擴展行李箱 (價值HK$4,980) ; 或

6. Philips ADD6920 RO純淨飲水機 (價值 HK$4,288)(需以指定信用卡以換購價HK$621換領); 或

7. TEFAL TY6A35 X-PERT 7.60 無線吸塵機 (價值HK$2,998) ; 或

8. PHILIPS S9982/50 9000系列乾濕兩用電鬚刨 (價值 HK$2,868); 或

9. SONY WF-1000XM6 耳機 (價值HK$2,599)(需以指定信用卡以換購價HK$348換領); 或

10. Marshall Acton III 無線音箱（價值HK$2,499）



優惠期：即日起至2026年7月24日下午6時

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旅遊信用卡推薦【8】渣打國泰 Mastercard —— 低至HK$2=1里／免簽賬賺8,000里數

渣打國泰Mastercard是國泰粉絲必備神卡！憑卡於國泰航空、香港快運官網消費（例如購買機票、加行李等等），可享低至HK$2/里！而且里數會自動存入Asia Miles的戶口，節省兌換手續費！

HSBC EveryMile —— 低至HK$2=1里數／6次機場貴賓室

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Trip.com x 渣打信用卡及多貨幣萬事達扣賬卡優惠 —— 低至92折優惠

憑指定優惠碼及渣打信用卡及多貨幣萬事達扣賬卡，並以港幣付款，酒店可享低至92折、預訂機票可享高達HK$200折扣，預訂租車可享低至92折！

推廣及使用日期：即日起至2026年12月31日

適用出行日期：即日起至2027年1月15日

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Klook x 渣打信用卡優惠 —— 低至9折優惠

憑指定優惠碼及渣打信用卡，並以港幣付款，酒店、海外活動可享低至9折優惠！

推廣及使用日期：即日起至2026年9月26日

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Agoda x 渣打信用卡優惠 —— 低至93折優惠

推廣及使用日期：即日起至另行通知

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旅遊信用卡推薦【9】HSBC EveryMile —— 低至HK$2=1里數／6次機場貴賓室

HSBC EveryMile —— 低至HK$2=1里數／6次機場貴賓室

滙豐EveryMile信用卡的優點是賞得夠快！指定日常及旅遊消費商戶都可賺里數，每HK$2／里！ 無論是在Klook或KKday預訂1 Day Tour，都可以賺到HK$2/里。而且乘坐公共交通工具，例如九巴、城巴，都可以回贈！而外地簽賬的就可以輕鬆賺取里數每HK$5／里！而且每個推廣期內，可免費享用香港及海外機場貴賓候機室6次，只需於每次享用服務後於60個曆日內，憑卡進行本地或海外消費並累積簽賬滿HK$4,000（或等值外幣）即可。

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

Trip.com x 滙豐信用卡優惠 —— 低至92折優惠

憑指定優惠碼及滙豐信用卡，並以港幣付款，酒店可享低至92折、預訂機票可享高達HK$200折扣，預訂租車可享低至92折！

推廣及使用日期：即日起至2026年12月31日

適用出行日期：即日起至2027年1月15日

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旅遊信用卡推薦【10】Citi PremierMiles —— 低至HK$3=1里數／12次機場貴賓室

Citi PremierMiles —— 低至HK$3=1里數／12次機場貴賓室

另一張里數回贈比例較高的信用卡就是Citi PremierMiles信用卡！憑卡於海外及網上外幣簽賬低至HK$3=1里數，涵蓋10個飛行獎勵計劃，可兌換超過100間航空公司之飛行里數，而且積分兌換飛行里數及酒店住宿，無需任何手續費。還可以憑卡進入機場貴賓室！每年有12次免費專享額度，只需於每次享用貴賓室服務後30天內，簽賬滿HK$5,000便可。

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

Trip.com x Citi持卡人優惠 —— 低至92折優惠

憑指定優惠碼及Citi信用卡，並以港幣付款，酒店可享低至92折、預訂機票可享高達HK$200折扣，預訂租車可享低至92折！

推廣及使用日期：即日起至2026年12月31日

適用出行日期：即日起至2027年1月15日

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旅遊信用卡｜海外簽賬免手續費篇

如果旅行在即，來不及申請新的信用卡，可以查看手上有沒有銀聯卡，或下列介紹的信用卡，部份信用卡可豁免外幣簽賬手續費，間接慳高達1.95%手續費，加上信用卡基本回贈，也是一個不錯的選擇。

旅遊信用卡推薦【11】安信 EarnMORE銀聯卡 —— 2%簽賬回贈／免外幣手續費

安信 EarnMORE銀聯卡 —— 2%簽賬回贈／免外幣手續費

部份旅人亦喜歡在旅遊時使用銀聯卡，全因銀聯卡本身就免外幣手續費，而安信EarnMORE銀聯卡於本地簽賬、海外簽賬及網購更有高達2%現金回贈（1%基本回贈+1%加碼回贈）！優惠無須登記、不限商戶類別、適用於港幣及外幣簽賬，最重要是不設最低簽賬要求！簽幾多都有回贈！不過今年起更改條款，即日起至6月30日的簽賬上限HK$80,000，即回贈上限HK$1,600，滿額後回贈將會回落至1%無上限回贈。

Trip.com x 安信WeWa或EarnMORE信用卡 —— 低至92折優惠

憑指定優惠碼及安信WeWa或EarnMORE信用卡，並以港幣付款，酒店可享低至92折、預訂機票可享高達HK$200折扣，預訂租車可享低至92折。

推廣及使用日期：即日起至2026年12月31日

適用出行日期：即日起至2027年1月15日

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旅遊信用卡推薦【12】ICBC宇宙星座銀聯雙幣鑽石卡 —— 無上限1.5%簽賬回贈／免外幣手續費

ICBC宇宙星座銀聯雙幣鑽石卡 —— 無上限1.5%簽賬回贈／免外幣手續費

另一張萬用卡就是ICBC宇宙星座銀聯雙幣鑽石卡！無論本地消費還是海外消費，都可享HK$1=1.5%回贈！雖然1.5%看起來不多，但由於銀聯卡節省了1.95%外幣手續費，所以這張卡的回贈相等於一張含手續費3.45%回贈的信用卡，加上回贈無上限，絕對是傍身必備的萬用卡！

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

旅遊信用卡推薦【13】渣打Smart卡 —— 免外幣手續費

渣打Smart卡 —— 免外幣手續費

假如手上其他高回贈的信用卡都已經簽滿額，渣打Smart卡也是一張不錯的補位卡！渣打Smart卡主打免海外簽賬手續費的信用卡，在外地簽賬可以省高達1.95%外幣簽賬手續費，而且簽賬可享基本0.56%現金回贈。

推廣期：即日起至2026年12月31日（恆常條款）

Trip.com x 渣打信用卡及多貨幣萬事達扣賬卡 —— 低至92折優惠

憑指定優惠碼及渣打信用卡及多貨幣萬事達扣賬卡，並以港幣付款，酒店可享低至92折、預訂機票可享高達HK$200折扣，預訂租車可享低至92折！

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旅遊信用卡推薦【14】中銀淘寶 World Mastercard —— 免外幣手續費

中銀淘寶 World Mastercard —— 免外幣手續費

如果平日會在淘寶上購物，申請一張中銀淘寶 World Mastercard傍身也不錯。它同樣是主打免海外簽賬手續費，可節省1.95%海外簽賬手續費，同時亦可賺取0.4%回贈，雖然它的回贈比率較低，但它屬於World Mastercard的級別，可以登記World Mastercard旅遊優惠計劃，賺取額外現金回贈。

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💡 海外消費小貼士：結算時應揀港幣定外幣？

外地簽賬時，偶爾會遇到商戶要你選擇以「當地貨幣」結算或以「港幣」結算的情況，遇到這情況應怎樣做？大家要注意，當選用港幣結算時，將會收取一項「動態貨幣兌換」服務（DCC）收費，當中包括兌換差價、跨境交易收費等等，服務收費相比外幣簽賬可高達5%，所以去旅行揀1張回贈高或免外幣手續費的信用卡，就慳得最多！

借定唔借 ? 還得到先好借 !

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