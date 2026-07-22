日圓續處弱勢增通脹壓力　日央行據報擬加快加息步伐

【日圓／日元】日圓貶值導致日本面臨輸入型通脹壓力增加，促使日本央行更願意將加息步伐提速。



據《彭博》引述據知情人士透露，由於日圓持續疲軟加劇了通脹上行風險，日本央行官員對選擇比經濟學家普遍預期更快的加息節奏持開放態度。

市場普遍預期，日本央行將在7月31日的會議上維持政策不變。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

上月將息率加至1厘

該行已於上月將基準利率上調至1厘，即31年來的最高水平。大多數日本央行觀察人士預期，該行將在12月再次加息。

報道引述知情心士指出，該行官員知道，許多央行觀察人士預計其會每6個月左右行動一次，但如有需要，他們不排除會更快採取行動，而且沒有預設任何時間表。

外界預期每6個月加息一次

其實為應對日圓貶值，日本財金官員已多次發表強硬言論，希望支持日圓匯價。財務大臣片山皋月周三對記者表示，美國和伊朗之間的局勢突然惡化，讓全球始料未及，使得當前環境變得極為艱難。她說，「我們的政策完全沒有改變：如有必要，我們將隨時採取適當且果斷的行動。」

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

內閣官房長官木原稔也警告，將根據需要對匯率波動做出適當反應。

不過SBI FX Trade總裁Marito Ueda表示，市場對這些談話無動於衷，因為官方一直重複相同訊息。雖然不能排除干預的可能性，但市場看穿了干預伴隨的成本，使其難以真正執行。