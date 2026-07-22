日圓創「廣場協議」40年以來新低　最先倒下的多米諾骨牌 | 點經

7月21日，紐約外匯市場當天日圓對美元匯率一度跌至1美元兑163.14日圓，自1986年12月以來首次突破163關口。過去一個月，日圓持續承壓，從160附近一路走弱至163區域，早前日本政府幹預市場正式宣告無效。

同期日債價格下跌，10年期國債收益率升至約30年來高位。彭博社形容，日圓遭遇「歷史性暴跌」，並稱這一現象在日本引發不安。上一次日圓如此暴跌時，美、日、英、法、德等五國剛剛簽署「廣場協議」。



日圓的弱勢本身並非新現象。過去日本長期維持低利率，借入日圓的成本很低，投資者可以賣出日圓、買入收益率更高的美元資產。日圓貶值也有利於出口和海外利潤換回日圓，因此日本政府過去往往能夠容忍一定程度的弱日圓。但這輪貶值有兩處不同尋常。

7月22日，日圓兌美元匯率跌破163，跌至1986年10月以來的最低水平，令市場高度警惕政府可能出手幹預以支撐日圓。（trading economics）

第一，日本已經進入加息通道，日圓卻仍在下跌。通常情況下，一國央行加息，會提高本幣存款和債券的回報，並縮小與海外的利差。持有本幣資產變得更有吸引力，借入本幣進行套息交易的收益也會下降，因此本幣通常會得到支撐。日銀已經結束負利率和收益率曲線控制，將政策利率逐步提高至1%。另外美國聯儲局去年三次降息，美日利差也有所收窄，但日圓仍然持續走弱。

第二，日圓和日債價格同時下跌，也偏離了通常的利差邏輯。債券價格下跌意味着收益率上升。一般來說，日債收益率提高，會增加持有日本資產的回報，吸引資金流入，從而對日圓形成支撐。但這一次日圓反而更弱。

毫無疑問，美日利差和套息交易仍是日圓弱勢的基礎，但自2025年秋季以來，高市政府上台則被認為是一個關鍵轉折點。高市主張擴大財政支出、推動減稅，並希望日銀保持協調，令市場對財政紀律與日銀加息空間的擔憂加劇。今年6月底公布的《經濟財政運營與改革基本方針》要求日銀與政府緊密合作，進一步加重了市場擔憂，形成了所謂「基本方針衝擊」。這讓市場資金在加大對日圓進一步貶值的押注。數據顯示，對沖基金近期持有的日圓淡倉頭寸已經升至2017年以來最高水平。

而最為關鍵需要認識到的是，日圓目前的貶值狀態，不是一個孤立的匯率事件，而是全球美元流動性被抽乾過程中，最先倒下的那塊多米諾骨牌。核心邏輯：日圓貶值不是原因，而是結果，是美國通過地緣和金融手段，強制改變全球「資本流向」的必然產物。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

本質上來說，日圓是第一批犧牲品。當前全球正處在一個 「流動性速凍」的前夜。美國通過維持高利率和製造地緣衝突，強行「左右」著全球資本市場。資本流量上看，美國聯儲局縮表抽走基礎美元，全球美元總量減少。資本流向上看，由於中東衝突造成能源價格飆升，強制各國消耗美元儲備，美元需求暴增。而流速上，套息交易者借入低息貨幣（日圓）購買高息美元資產，日圓被海量拋售。

日圓之所以跌得最慘，是因為它完美地契合了這套劇本：它是全球主要的低息融資貨幣，也是高債務國家，在國際資本流動逆轉時，成為風險最先暴露的目標。日圓貶值的速度，這不是簡單的貨幣政策失誤，而是被強行改變「資本流向」後的被動結果。

為什麼日本不敢「反抗」？——日本身處一個 「政策死局」中（更多內容見《日圓跌到165不是危言聳聽 淪為全球最弱貨幣｜點經》）。日本央行加息則財政崩潰：日本政府債務佔GDP比重高達260%，是全世界最高的。如果日本央行跟隨美國聯儲局大幅加息，政府每年光利息支出就會爆炸，整個財政體系會直接崩盤，收益率曲線會徹底失控。

而如果不干預則被收割：放任貶值，則意味着日本國民的財富（以日圓計價）持續縮水，國家財富被系統性轉移。日本政府現在只能口頭干預，只能表現些姿態，而所有的選擇其實都被堵死了。

日圓崩盤會引發全球套息交易者平倉，進一步抽乾離岸美元流動性，為非美市場的「資產踩踏」拉開序幕。日圓貶值是必然產物：它不是日本自己的問題，而是全球美元流動性被美國主動抽乾的直接體現。中國之所以沒有遭遇同樣程度的危機，正是因為擁有獨立的貨幣政策、資本管制和龐大的外匯儲備作為「防火牆」，切斷了這套「資本流向」的直接傳導。

這反過來也印證了必須 「建立金融主權」的邏輯：你不提前建好堤壩，洪水衝過來時，你就只能被沖走。