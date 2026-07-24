勝利證券遭證監譴責兼罰款170萬　負責人停牌3個月

證監會譴責勝利證券並處以罰款170萬元，因該公司在處理某客戶賬戶時違反監管規定。證監會亦暫時吊銷勝利的負責人員兼核心職能主管趙子良的牌照，為期3個月，由2026年7月22日起至10月21日止。

證監會在調查一項疑似「唱高散貨」計劃期間，發現一名客戶於2019年10月29日在勝利開立賬戶，並表示有意透過勝利賣出他在另一家經紀行持有的證券。該客戶在開戶後不久，先後兩度向勝利發出賣股指示，並提供了宣稱由其他經紀行發出的結單，作為他持有該等股份的證明。

儘管當時存在多項預警跡象，理應促使勝利更嚴密地審查該客戶所提供的資料，但勝利在執行該客戶的指示前卻未有向該客戶作出充分的查詢，亦無就有關預警跡象取得令人滿意的解釋。

此外，後續資料顯示，該客戶可能曾向勝利提供虛假文件，藉以促成其中一項交易，但勝利並未就該客戶具欺詐或欺騙性質的行為向證監會作出滙報。

證監會又認為，勝利處理該客戶賬戶的方式，未能達到《操守準則》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》所要求的標準。勝利的缺失乃歸因於趙未有盡責履行其作為該公司負責人員及高級管理層成員的職責。