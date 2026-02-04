上商CEO林永德上任一年突請辭　董事會已物色繼任人選

上海商業銀行再度出現舵手更換，該行昨公布，行政總裁林永德（Wallace Lam）已經請辭並即時生效，董事會已物色行政總裁的繼任人選，並將適時公布。在過渡期間，該行副行政總裁兼集團企業銀行業務總監鍾孟廷，即時接任行政總裁的權責。



過渡期間由鍾孟廷接任CEO權責

林永德去年1月才履新，掌舵上商只有一年。去年是上商在港註冊成立75周年，當時林永德親自帶領管理團隊舉行一連串慶祝活動，還邀請了財政司司長陳茂波於去年底擔任啟動禮主禮嘉賓。

該行重申，今次管理層交接有序，對行方日常營運、管治架構及策略重點均無影響，該行財務穩健及營運力持續，業績也錄得增長。該行將持續以一貫的專業精神、穩健表現及服務熱忱，為客戶與社會大眾提供優質服務。

年約50多歲的林永德，擁有30年銀行業經驗，曾在滙豐擔任多項高管職務，包括滙豐香港工商金融工商企業主管、環球銀行香港聯席主管、滙豐中國工商企業中國主管及高收益資本市場亞太區主管等。他於2021年8月轉投星展銀行（香港）出任企業及機構銀行副總監，2023年升任該行董事總經理兼企業及機構銀行總監。