上商料聯儲局主席換屆前暫停減息　年尾前減息3次　港樓價升4%

市場關注美國聯儲局今年減息步伐，上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，聯儲局上半年將暫停減息，至6月方會啟動年內首次減息，其後在9月及年尾前再減息，每次25點子，即共3次共75點子，較市場一般預期減息1至2次為多。



料1個月及3個月港元拆息回落至2.2至2.3厘

美國聯儲局主席鮑威爾遭受刑事調查，令市場憂慮聯儲局獨立性受到威脅。林俊泓認為，目前對於鮑威爾的指控傾向於政治恐嚇，目的是架空主席之位，令其不能再繼續留下，取而代之預計將為特朗普屬意人選，而預計將對減息步伐帶來一定影響力。

他指出，聯儲局減息預計對於美國經濟支持，未必如市場般有效，而美國經濟本身也面對消費力減弱等跡象，故此會預計年內需要減息3次。

料拆息難再向下

港息方面，他預計，港元最優惠利率（P）不會再有所下調，但港元拆息預計整體趨勢將跟隨美息回落，並會視乎市場資金需求例如新股IPO等，而有所波動。至年尾，1個月及3個月拆息料會回落至2.2至2.3厘。

港樓已見底今年有望升3.5至4%

本港樓市方面，預計隨著息口回落，而市場購買力等正面因素持續，價值500萬元以上以用家為多的樓市交投，也有回升跡象，認為樓市已見底，今年有望達到3.5至4%的升幅。