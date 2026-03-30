上商委任張耀堂為行政總裁　今日起生效　曾掌舵八達通近十年

上海商業銀行（上商）2月初突然公布執掌僅一年的舵手林永德請辭，消息震動市場，該行最新宣佈，委任張耀堂為行政總裁，今日﹙30日﹚履新。同日，彼亦已由獨立非執行董事調任為該行執行董事。



接替上任行政總裁僅一年的林永德

上海商業銀行董事長李慶言表示，歡迎張耀堂出任上海商業銀行行政總裁一職，帶領本行邁向新里程。張耀堂此前一直擔任該行獨立非執行董事兼數碼轉型及可持續發展委員會主席，洞悉該行的策略重點，並致力推動可持續業務增長、促進創新及創造長遠價值。憑藉其對本行業務的深厚見解與卓越的領導能力，張耀堂已為本行的轉型進程作出顯著的貢獻，並將引領本行開創另一階段的業務發展。

上商又稱，張耀堂是零售銀行及支付業務領域的資深專家，擁有逾 40 年豐富經驗，其中過去 25 年均擔任高級管理職位。他曾擔任多項領導職務，包括八達通控股有限公司及八達通卡有限公司行政總裁。於 2023 年，張耀堂獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章，以表揚他對本地社區的貢獻，特別是其過往擔任廉政公署（ICAC）防止貪污諮詢委員會委員的服務。於加入八達通集團前，張耀堂於Visa 香港、星展銀行 (香港)及花旗銀行（香港）擔任高級管理層職位。張耀堂現為數碼港企業發展顧問組成員及香港公益金籌募委員會委員。

張耀堂表示，上海商業銀行於香港扎根75年，一直提供個人化服務予企業、中小企及高淨值客戶。非常榮幸於本行策略性發展及數碼轉型的重要時刻，被委以領導本行發展的重任。

他又指，憑藉策略聯盟及國際網絡，上商擁有獨特的優勢，能協助企業把握國際市場機遇。期望與本行優秀的團隊緊密合作，引領該行成為一家值得信賴、面向未來的銀行——於推動創新的同時，弘揚中華文化傳統，推動國際貿易，並為客戶、持份者及社會大眾創造可持續的長遠價值。