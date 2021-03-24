電視廣播（TVB）去年蝕2.8億元　來自內地收入增46%至逾8億元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-24 22:49

電視廣播（0511, TVB）公布截至去年12月底止全年業績，應佔股東虧損按年收窄至2.81億元，不派息。

公司指出去年收入減少25%至27.24億元，除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為7,400萬元。公司又指出，去年上半年虧損2.93億元，即下半年錄微利。

公司表示，年期電視廣播廣告收入按年下跌54%至8.81億元，無綫電視數碼平台非廣告收入則增加8%至5.52億元。

TVB Anywhere轉虧為盈

期內myTV SUPER用戶數目增加125%至910萬名，可是受到廣告收入疲弱拖累，該業務分部溢利下跌72.5%；至於大台網及電子商貿業務分部溢利為5,300萬元，按年增加20%。TVB Anywhere訂戶增加33%至1,820萬名，業務扭虧為盈錄800萬元溢利。公司又指出，去年來自內地收入為8.03億元，增加46%。

公司預期電視廣播及TVB Anywhere的廣告業務於短期內仍存在挑戰，料疫情受控後，零售業務預期重拾升軌，有信心旗下廣告及相關活動籌劃服務將可因而受惠。

公司表示會利用翡翠台黃金時段節目社Big Big Shop產品進行跨平台推廣，通過這項舉措協助電商平台於去年取得理想業績，今年會加大推廣力度，以招攬新商戶及廣告商。

成立法規委員會

此外公司宣布成立法規委員會。該委員會由4名成員組成，包括獨立非執行董事方和﹑獨立非執行董事盧永仁﹑執行董事李寶安及副總經理陳樹鴻。方和會擔任該委員會主席。

公司指出法規委員會承擔協助董事局，處理有關香港地面電視市場的法規及相關事宜。