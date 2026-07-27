AI泡沫論｜Nvidia撐OpenAI　據報提供2500億美元擔保助建數據中心

美國人工智能（AI）晶片生產Nvidia（英偉達）繼續力撐AI企業OpenAI，並間接協助軟銀獲得更多財務資源支持數據中心項目發展。據《華爾街日報》引述知情人士的話報導，Nvidia正在商討



提供一個約2,500億美元的擔保，以幫助OpenAI從一個大型數據中心項目租賃計算資源。

軟銀正在俄亥俄州發展數據中心

《華爾街日報》稱，該交易應有助於這家人工智能實驗室租賃軟銀集團正在俄亥俄州開發的一個10GW（gigawatts）數據中心樞紐。軟銀創始人孫正義曾表示，該項目的總成本可能達到約5,000億美元。

Nvidia提供的擔保將有助於軟銀借入更多資金，以支持該項目的建設。

報道稱，ChatGPT的開發商已就租賃該數據中心容量進行了數周的磋商。該交易凸顯了推動人工智能行業發展的交易規模日益龐大且具有循環性的特點：科技巨頭為項目提供資金，而這些項目最終又將業務回流至它們自身。

OpenAI傳增加算力開支

另一方面，據《華爾街日報》早前報道，OpenAI已將到2030年的算力開支預期，從今年較早時約6,000億美元，上調至約7,500億美元。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

OpenAI亦宣布在喬治亞州，建造一座總投資超過300億美元、規劃電力容量達3.2GW的超大規模數據中心，首批數百兆瓦的算力預料於2028年上線。

擬於喬治亞州建數據中心

喬治亞州的數據中心建造計劃，將成為OpenAI迄今規模最大的AI基礎設施投資項目之一，整個工程建設周期持續至2032年。3.2GW的供電規模，相當於約240萬戶美國家庭的用電需求。