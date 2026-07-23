Kimi K3震撼AI市場　OpenAI高層：相當不錯但不確定是否蒸餾GPT

美國人工智能（AI）巨頭OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）認可中國AI企業月之暗面最新發布的Kimi K3模型「相當不錯」，但稱不確定月之暗面是否藉助OpenAI的技術開發這款模型。



月之暗面近日發布Kimi K3，並稱這款開放權重模型的綜合能力超越所有競爭對手，僅次於美國AI公司Anthropic的Claude Fable 5和OpenAI的GPT-5.6。

月之暗面近日發布全新模型Kimi K3。（Reuters）

據彭博社報道，布羅克曼星期二（7月21日）受訪時說：「這是一個相當不錯的模型，這一點毋庸置疑。」

但他說，目前要判斷月之暗面是否通過「蒸餾」方式，違規提取OpenAI模型的輸出結果以提升自身模型能力，「還為時過早」。他還說：「這是我們一直密切監測的事情。」

美國總統特朗普政府高級科技官員、白宮科技政策辦公室主任克拉齊奧斯（Michael Kratsios）星期三（7月22日）指責月之暗面在開發Kimi K3時，竊取Anthropic最先進的大語言模型Fable的技術，並獲取英偉達先進AI晶片。Anthropic此前也曾指控月之暗面對其模型進行蒸餾，月之暗面尚未回應有關指控。

白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios指責月之暗面在開發Kimi K3時，竊取Anthropic最先進的大語言模型Fable的技術，並獲取英偉達先進AI晶片（Reuters）

Kimi K3發布後震動市場，也動搖了外界長期以來對美國在全球AI競賽中大幅領先中國的判斷。隨着價格較低的中國AI模型日益普及，以及中美模型能力差距逐漸縮小，OpenAI和Anthropic的商業模式也面臨新的不確定性。

布羅克曼說，他看到的一些估算顯示，中國在AI模型開發方面可能僅落後美國四個月，另有AI專家認為差距甚至更小。

但他強調，憑藉對計算資源的早期投入和多年積累的AI研究成果，OpenAI相較競爭對手仍擁有「巨大優勢」。他說：

多年來，我們一直專注於開展大量研究，探索如何構建能夠高效實現目標的模型。

布羅克曼也指出，外界誤以為Kimi等開放權重模型可以免費使用，但事實並非如此。他說：「真正的競爭將圍繞一個問題展開：如何構建最高效、最智能，並能以最優成本完成任務的模型？」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】